Tylko u nas! "Bądźmy najważniejsze dla siebie". Metamorfoza dr Beaty Dethloff

Kim jest dr Beata Dethloff?

Dr Beata Dethloff jest lekarzem medycyny estetycznej, doktor nauk medycznych, specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych II stopnia z doktoratem z Endokrynologii. Prowadzi dwie kliniki medycyny estetycznej w Warszawie. Do jej gabinetów przychodzi wiele gwiazd i znanych postaci ze świata show-biznesu. Jak sama opisuje swoje działania "Pomagam kobietom być piękną, młodą i zdrową". Propaguje zdrowy styl życia: "Zawsze powtarzam, że lepiej zapobiegać, niż leczyć i profilaktyka powinna być dla nas kluczowa, jeśli chcemy cieszyć się długim życiem w zdrowiu" - komentowała w naszym wywiadzie na temat badań nutrigenetycznych. Dała się poznać szerszej publiczności podczas występu w randkowym programie "40 kontra 20" jako szczera i empatyczna osoba, która mimo dużej ilości obowiązków znajduje czas dla siebie i swoich najbliższych - i właśnie tę cechę chciała przekazać oglądającym odcinek kobietom.

Reklama

Zdjęcie Dr Beata Dethloff posiada klinikę medycyny estetycznej w stolicy / materiały prasowe

Day-off dla kobiet zabieganych

Jola Czaja postanowiła stworzyć odcinek, który ma zachęcić inne kobiety do znalezienia czasu dla siebie, mimo wielu codziennych obowiązków. Dzień poświęcony na przyjemności w gronie bliskich przyjaciół to jedna z najlepszych form relaksu, o którym niestety często zapominamy. Bo odpoczynek połączony z zabawą jest ważny dla każdej kobiety.

Luksusowy relaks - każda z nas na niego zasługuje

Pierwsza sesja odbyła się na hotelowym balkonie. Beata Dethloff pozowała w koszuli nocnej, popijając szampana. Która z nas nie chciałaby tak odpocząć? "Ten dzień jest cudowny, nigdy takiego nie miałam! (...) To taka chwile dla siebie, żeby się poczuć cudownie i wyjątkowo, tak jak bogini" - komentuje Beata. W sukni glamour pojawiła się w restauracyjnej kuchni. "W szpilkach, diamentach, sukni wieczorowej - szalejcie nocą" - zachęca wszystkie kobiety Jola Czaja.

Zdjęcie Bohaterka najnowszego odcinka "Daj się wyczaić" zawsze stara się znaleźć czas na relaks / materiały prasowe

Zbierajcie swoje "muszelki"

Beata Dethloff jest wielką fanką butów. Nie tylko uwielbia je nosić, ale traktuje je jak suweniry z podróży. W kolejnej sesji odgrywały one ważną rolę w scenografii. Dla Beaty Dethloff buty są istotne z jeszcze jednego powodu. "Niektórzy przywożą z podróży muszelki, a ja przywożę buty" wyznaje Beata Dethloff. Te zakupione podczas wakacji buty przywracają wspomnienia odpoczynku i pięknych chwil w momentach, kiedy nie można znaleźć czasu na przerwę.

Zdjęcie Beata Dethloff uwielbia zbierać pamiątki z podróży. Zamiast pocztówek kupuje... buty! / Dominika Scheibinger / materiały prasowe

Najpierw mąż, dzieci, kot, pies - na samym końcu kobieta

Dr Beata Dethloff pracuje głównie z kobietami, dzięki temu mogła zauważyć, czym najczęściej kierujmy się w życiu. Według niej stawiamy siebie na samym końcu kolejki - na ostatnim miejscu. A co, gdyby tę hierarchię odwrócić? "Jeżeli wy nie znajdziecie dla siebie czasu, to nikt inny go nie znajdzie" - zaznacza Beata. Świadomość i pewność względem samej siebie gwarantuje szacunek od innych. Dlatego znalezienie wśród codziennych obowiązków chwili dla swoich zainteresowań, rodziny, czy przyjaciół, jest niezwykle ważne dla nas oraz dla naszego otoczenia.

Zdjęcie Doktor Beata chce przypomnieć wszystkim kobietom, by pamiętały o czasie dla siebie / materiały prasowe

Bądźmy siostrami i braćmi

Jola Czaja podsumowuje odcinek z Dr Beatą Dethloff prostymi, jednak ważnymi słowami. Powinniśmy darować sobie nasze chwile i doceniać te poświęcone innym w życiu, które bardzo często jest zabiegane i zapracowane. A momenty, w których spędzamy czas z naszymi najbliższymi, i to, co sobie dajemy wzajemnie, jest najważniejsze. Zgodzicie się?

Zobacz odcinek przedpremierowo:



Wideo youtube

Chcesz zobaczyć więcej zdjęć z sesji? Odwiedź nasz profil na Instagramie!



Zobacz również:

Ceny w grudniu będą jeszcze wyższe. Kiedy robić zakupy na święta?



Naturalne kosmetyki na jesień: miód. Jak go wykorzystać?



Aleksandra Kwaśniewska świętuje. Podzieliła się radosną nowiną!