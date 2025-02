Zgodnie z wynikami badań opublikowanymi w Cognitive Science, fraza "To ciekawe, że to mówisz" może być kluczowa do uniknięcia eskalacji konfliktu między ludźmi podczas dyskusji. Gdy rozmówca staje się napięty, jego ton głosu robi się coraz bardziej stanowczy, a my czujemy, że już za chwilę zrobi się nieprzyjemnie, wypowiedzmy to właśnie zdanie-klucz. Eksperci zauważyli, że ma ono zbawienny wpływ na spiętych tematem uczestników rozmowy. Odbiorca poczuje się wysłuchany i uszanowany, nie będzie musiał czuć się w obowiązku agresywnego bronienia swojego punktu widzenia, a my jednocześnie nie wykażemy zgody z nim, ale okażemy chęć jego zrozumienia. To wyciszy narastające nerwy i sprowadzi rozmowę na spokojniejsze tory.