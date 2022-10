Ubrania z lumpeksu. Szokujące znaleziska w kieszeniach

Życie i styl

Dołącz do nas:

To, co można znaleźć w kieszeniach ubrań z second-handów, zaskakuje. Akt zgonu, tabletki antykoncepcyjne czy też list miłosny to dopiero początek. Internauci postanowili pochwalić się swoimi znaleziskami za pośrednictwem Twittera i opowiedzieli, co skrywały ich ubrania z lumpeksu.

Zdjęcie O doświadczenia związane z zakupami w second-handach postanowiła zapytać internautów jedna z użytkowniczek Twittera / 123RF/PICSEL