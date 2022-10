Spis treści: 01 Malina. To imię budziło wątpliwości

02 Zasady nadawania imion w Polsce

03 Popularność imienia Malina w Polsce

04 Imię Malina - odpowiedniki w różnych językach

05 Malina - imieniny

06 Jaki charakter ma Malina?

07 Malina - numerologia

08 Malina - znane osoby o tym imieniu

Zdjęcie Malina to emocjonalna i pomysłowa marzycielka / 123RF/PICSEL

Jeden z urzędów stanu cywilnego zwrócił się do RJP z prośbą o opinię, czy możliwe jest nadanie dziecku takiego imienia.

Opinię przygotował wówczas prof. dr hab. Walery Pisarek.

- (...) jak czytam w "Zaleceniach dla urzędów stanu cywilnego dotyczących nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej" Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN: "Nie powinno się nadawać imion: a. pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina itp.". Do tej kategorii należy imię Malina. Związany cytowanymi "Zaleceniami", nie mogę mu wystawić dobrej opinii" - brzmi opinia z 2009 roku.

Zasady nadawania imion w Polsce

Zdjęcie Malina to w Polsce dość rzadko spotykane imię, owiane kontrowersjami związanymi z jego pochodzeniem / 123RF/PICSEL

W Polsce nie ma konkretnych przepisów, które mówią o tym, jakie imiona mogą nadawać rodzice swoim pociechom. Nie istnieje lista dozwolonych imion, z których muszą wybierać rodzice. W naszym kraju istnieją jedynie wytyczne, jakie imiona mogą być nadane, a propozycja rodziców jest za każdym razem indywidualnie rozpatrywana przez Urząd Stanu Cywilnego. Ma on za zadanie przestrzegać zasad zawartych w ustawie o aktach stanu cywilnego. W razie wątpliwości może zwrócić się z prośbą o opinię do Rady Języka Polskiego.

Popularność imienia Malina w Polsce

Zdjęcie Malina to numerologiczna 5 / 123RF/PICSEL

W 2021 roku imię Malina otrzymało 80 dziewczynek. Z kolei w pierwszej połowie 2022 roku nadano je tylko 22 dziewczynkom. W rankingu imion 2020/2021 Malina zajęła 149. miejsce. W 2020 roku imię otrzymało 70 dziewczynek. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2019/2020 - Malina również uplasowała się na wspomnianym miejscu. We wcześniejszych latach - 2018/2019 imię to otrzymało 58 dziewczynek, a w rankingu popularności uplasowało się na 156. miejscu.

Co oznacza imię Malina?

Imię Malina pochodzi najprawdopodobniej od imienia Magdalena lub Amalia. Powstało na bazie kilku języków wschodniosłowiańskich lub w Skandynawii. Imię Malina pochodzi od pospolitego wyrazu, który oznacza krzew i jego owoc.

Imię Malina - odpowiedniki w różnych językach

Imię Malina w innych językach ma następujące odpowiedniki:

duński: Malin,

szwedzki: Malin,

holenderski: Malin,

norweski: Malin,

fiński: Malin.

Malina - imieniny

Malina obchodzi imieniny 24 sierpnia.

Jaki charakter ma Malina?

Zdjęcie Malinie nie można odmówić entuzjastycznego podejścia do życia / 123RF/PICSEL

Malina to emocjonalna i pomysłowa marzycielka. Dziewczynki i kobiety noszące to imię są wrażliwe, chociaż z pozoru mogą wydawać się dość chłodne w relacjach międzyludzkich. To nic innego, jak mechanizm obronny. Malina chłonie atmosferę otoczenia niczym gąbka, a to wpływa na jej stany emocjonalne. Raz jest gadatliwa, a raz małomówna - wszystko zależy od tego, jak czuje się w danym momencie. Malina jest również elastyczna, łatwo przystosowuje się do danej sytuacji i jest entuzjastycznie nastawiona do życia. Do tego jest kobieca i czarująca.

Malina - numerologia

Liczba imienia Malina to 5. Numerologiczna piątka jest zwiastunem popularności, wyróżnia osoby związane z wpływowymi środowiskami. Na liście mocnych stron tej liczby wymienia się pewność siebie, stałość, wielką godność osobistą. Jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, to kluczowa jest dla "piątki" szczerość. Wyróżnia ją również chęć pozytywnego oddziaływania na otoczenie, jak i system wartości.

Do imienia Malina najbardziej pasują znaki zodiaku takie jak Baran, Lew i Waga.

Malina - znane osoby o tym imieniu

Imię Malina noszą znane osoby. Oto niektóre z nich:

Malina Michalska - polska tancerka i propagatorka jogi,

Malin Moström - szwedzka futbolistka,

Malin Baryard: szwedzka zawodniczka w jeździe konnej,

Malin Svahnström: szwedzka mistrzyni w pływaniu,

Malin Maria Kerman: szwedzka aktorka i modelka.

