Uczony cofnął swój zegar biologiczny o 10 lat. Zdradził, jak tego dokonał

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Starzenie się to naturalny proces, z którym musi zmierzyć się każdy człowiek na Ziemi. I choć mówi się, że wiek to tylko liczba, to na starość nasze funkcje fizyczne i psychicznie bezapelacyjnie ulegają pogorszeniu, a upływ czasu widać na skórze, włosach czy paznokciach. Istnieją jednak sposoby, by opóźnić nasz zegar biologiczny i tym samym sprawić, by organizm był młodszy.

Zdjęcie Jak skutecznie opóźnić proces starzenia? / 123RF/PICSEL