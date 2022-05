Po trzech miesiącach od wybuchu wojny w Ukrainie, 24-letnia Katerina zdecydowała o powrocie do ojczyzny. Kobieta udostępniła na swoim TikToku nagranie, w którym pokazuje swoją podróż z Pragi do Kijowa i mieszkanie, która musiała opuścić ze względu na rosyjską inwazję.

Teraz zdecydowała się wrócić do swojego ukochanego miasta. Trudną decyzję podjęła m.in. w oparciu o informacje ukraińskich służb, według których okolice Kijowa są już bezpieczne.

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz w szczerych rozmowach. Podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami"

Reklama

Powrót do Kijowa

Katerina spakowała się, kupiła bilet i udała się w podróż do swojego rodzinnego Kijowa. Na filmie, który umieściła na TikToku, pokazuje swoją podróż do ojczyzny i ogromne zniszczenia dokonane przez Rosjan. Na końcu pozwala "zajrzeć" internautom do swojego mieszkania. 24-latka przekazała, że nie ucierpiało w wyniku rosyjskiej inwazji i nie zostało splądrowane przez wojska agresora.

Zobacz również: To miejsce niedaleko Krakowa znają nieliczni. "Amfiteatr skał"

W tym mieszkaniu czas się zatrzymał

W mieszkaniu czas się zatrzymał. Takie odnosi się wrażenie po obejrzeniu nagrania. Jednym z tych znaków jest stojąca w pokoju choinka.

"Pozostałość po zimie, która dla Ukraińców nigdy się nie skończyła" - przekazała w nagraniu.

Kobieta podzieliła się również z internautami informacją, że nareszcie, po długim czasie spotkała swoje ukochanego. Na nagraniu pochwaliła się bukietem kwiatów, jaki otrzymała od niego po powrocie.

TikTok

Internauci z Polski dodają otuchy

W komentarzach nie zabrakło licznych słów otuchy, zwłaszcza od Polek i Polaków. Internauci życzą Katerinie wszystkiego dobrego i trzymają za nią kciuki.

"Wszystkiego dobrego", "Wierzę, że szybko uda Wam się wszystko postawić na nogi i ten koszmar się skończy!", "Wszystko będzie dobrze!", "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej", "Oby było już coraz lepiej! Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego!", "W domu najlepiej. Oby ten koszmar wojny już się skończył dla Was wszystkich", "Bądź bezpieczna i szczęśliwa". To tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod postem 24-letniej Kateriny.

***

Zobacz również:

Ołena Zełenska chwali Polaków. "Dziękuję wam, przyjaciele!"

Drożyzna i długie kolejki. Polka opowiada o życiu w Rosji