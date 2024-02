Życie i styl Biedronka chwali się "reformulacją". Na czym polega tajemniczy proces?

Klienci Biedronki od dłuższego czasu korzystać mogą ze specjalnie dedykowanej im aplikacji, która zupełnie niedawno przeszła sporą aktualizację. Bezpłatne narzędzie otwiera przed nimi szereg udogodnień. Informuje przede wszystkim o obowiązujących danego dnia lub w ciągu całego tygodnia promocjach, pozwalając również na swobodne przeglądanie gazetki z ofertami.

Obok podstawowych funkcji klienci mogą również skorzystać z bezpośredniego dostępu do karty "Moja Biedronka", a także historii transakcji. Szczególnie pożądanym jest jednak Biedronkowy Shakeomat - narzędzie, które dwa razy dziennie oferuje danej osobie spersonalizowane zniżki-niespodzianki. Wystarczy jedynie potrząsnąć kilka razy telefonem, a potem już tylko ruszać na zakupy. Klienci Biedronki oszukali jednak system, szybko znajdując sposób na pomnożenie zniżek.

Klienci Biedronki myślą, że oszukali system. Dyskont przestrzega

Miłośnicy zakupów w okazyjnych cenach szybko rozpracowali aplikację Biedronki. Na facebookowych grupach aż roi się od ofert wymiany kuponów, a co za tym idzie, zwiększenia liczby rabatów. Posiadacze aplikacji "Biedronka" wymieniają się w sieci promocjami, wklejając w postach zrzuty ekranu z ofertami specjalnymi. Zainteresowana osoba musi jedynie skontaktować się z posiadaczem danej zniżki, który kolejno wyśle jej kod z aplikacji.

Zwolennicy podobnego działania podkreślają, że to idealny sposób na to, by oferty z danego dnia nie przepadły. Jeśli bowiem jeden posiadacz aplikacji nie jest zainteresowany aktualną ofertą, może oddać ją innemu, a w zamian nawet przyjąć inną. Podobnych zachowań nie zabrania regulamin mobilnej aplikacji Biedronki. Sieć podkreśla jednak, by zachować czujność.

"Klienci, którzy decydują się na wymianę danych osobowych, umożliwiających aktywację promocji, robią to na własną odpowiedzialność i muszą być świadomi, że dedykowane im oferty mogą być od momentu tej wymiany wykorzystywane bez ich wiedzy i zgody" - przyznaje w rozmowie z serwisem interia.biznes.pl dyrektor ds. relacji z klientem i cyfryzacji w sieci Biedronka, Marek Złakowski.

Jak korzystać z Shakeomatu Biedronka?

Początkowo Shakeomat w aplikacji Biedronki działał wyłącznie raz dziennie. Wówczas istniała możliwość uruchomienia go w dowolnym czasie. Po wykorzystaniu oferty na dany dzień, kolejna uaktywniała się ponownie dnia kolejnego.

Od lutego 2023 roku sieć Biedronka zmieniła jednak zasady działania Shakeomatu, oferując swoim klientom jeszcze więcej promocji. Teraz oferty-niespodzianki pojawiają się w aplikacji dwa razy dziennie, jednak w odstępach czasowych. Kolejno wystarczy już jedynie wybrać się na zakupy i zeskanować dany kupon.

