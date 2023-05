Kevin Dutton, brytyjski psycholog specjalizujący się w psychopatii uważa, że osoby o psychopatycznej osobowości wybierają konkretne zawody, które pozwalają im zrobić użytek ze swoich charakterystycznych cech.

Oto pięć fachów, które cieszą się największą popularnością wśród psychopatów:

5. Chirurg

Badanie opublikowane w czasopiśmie "The Bulletin of the Royal College of Surgeons of England" wykazało, że jedną z grup zawodowych, mających duże skłonności do zachowań psychopatycznych są chirurdzy. Uzyskali oni wyższe wyniki w skali osobowości psychopatycznej niż inni specjaliści. Cechy, które ich wyróżniają to:

odporność na stres

umiejętność podejmowania szybkich i trudnych decyzji

4. Sprzedawca

Na czwartej pozycji w zestawieniu Duttona znaleźli się sprzedawcy. Według psychologa nie mają oni problemów z nawiązywaniem kontaktów i potrafią się świetnie zareklamować. Inne, wyróżniające ich cechy to:

umiejętność działania w zespole

nachalna autopromocja

Zdjęcie W zestawieniu Duttona znaleźli się sprzedawcy / 123RF/PICSEL

3. Prezenter telewizyjny albo radiowy

Na trzecim miejscu w zestawieniu psychologa znaleźli się prezenterzy telewizyjni lub radiowi. Psychopaci są pewni siebie i mają dość wybujałe ego - karmią się zainteresowaniem, a wręcz podziwem innych ludzi. Chętnie wybierają więc stanowiska, w których to oni są w samym centrum akcji. Inne cechy, które ich charakteryzują to:

umiejętność zachowania spokoju w każdej sytuacji

elokwencja

Zdjęcie Psychopaci świetnie maskują się w pracy / 123RF/PICSEL

2. Prawnik

Uczucia Budzą niepokój i lęk. Decydują o tym, jak się czujemy codziennie rano. Co negatywne myśli robią z naszym myśleniem? Bardzo wysoko, bo na drugim miejscu znaleźli się w tym zestawieniu prawnicy. M.E. Thomas, autorka książki "Wyznania socjopaty" stwierdziła kiedyś, że bycie psychopatką pomogło jej być lepszą prawniczką. Faktycznie, niektóre cechy psychopatyczne, takie jak pewność siebie i chłodne serce są bardzo przydatne w tym zawodzie. Podobnie jak:

podstępny urok

dobra intuicja

1. CEO

Na pierwszym miejscu w zestawieniu Kevina Duttona znaleźli się CEO, czyli Chief executive officer, pełniący funkcje prezesów czy dyrektorów generalnych. Są oni odporni na chaos, zachowują zimną krew pod wpływem stresu i nic nie jest w stanie wyprowadzić ich z równowagi. Inne, psychopatyczne cechy, które ich wyróżniają to:

ambicja

zdolności manipulacyjne

Nie tylko sprzedawcy i prawnicy

Top 5 zawodów zamykają chirurdzy, ale zestawienie Kevina Duttona jest dłuższe. Na kolejnych miejscach znaleźli się:

uważni i bezwzględni w działaniu dziennikarze

zachowujący zimną krew policjanci

manipulujący innymi ludźmi księża

potrafiący działać w chaosie szefowie kuchni

lubiący porządek i myślący logicznie urzędnicy państwowi

Zdjęcie Szefowie kuchni również są skłonni do psychopatycznych zachowań s / 123RF/PICSEL

