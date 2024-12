Brak regularnego ruchu na zewnątrz może prowadzić do osłabienia mięśni, zmniejszenia wytrzymałości i obniżenia ogólnej sprawności fizycznej. Siedzący tryb życia sprzyja także przybieraniu na wadze . Zwłaszcza jeśli posiedzenia w domu lubimy urozmaicać kalorycznymi przekąskami. To wszystko z kolei zwiększa ryzyko chorób , takich jak cukrzyca, miażdżyca i nadciśnienie tętnicze.

Ponura aura za oknem nie zachęca do wyjścia. Zwłaszcza, gdy w ciepłym domu czeka puszysty koc, ulubiona książka lub serial. Brzmi atrakcyjnie? Jak najbardziej, o ile nie będzie to jedyna forma spędzania czasu. Przebywanie w zamkniętej przestrzeni ogranicza kontakt z naturą, która ma udowodniony wpływ na redukcję stresu i poprawę samopoczucia. Brak dostępu do światła dziennego może także prowadzić do sezonowej depresji.