Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ma już 70 lat. Stawia na nowoczesność

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 roku rozwijały się nauki rolnicze i leśne. Wyższa Szkoła Rolnicza została przemianowana na Akademię Rolniczą, a w jej nazwie pojawił się patron - Hugon Kołłątaj. W 2008 r. uczelnia uzyskała obecny status.

W tym – czyli w 2023 roku Uczelnia obchodzi Jubileusz 70-lecia. Obchody Jubileuszu odbędą pod hasłem "Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości". Do tego w tym samy czasie swoje 100-lecie obchodził będzie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu. Oba jubileusze na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaplanowane są w dniach od 6 do 7 lipca 2023 r.

Uczelnia prowadzi co roku kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych. Opracowany na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie robot "Hugo" diagnozuje stan roślin. Rozwiązanie jest odpowiedzią na globalne wyzwania ludzkości odnotowane między innymi przez Światową Organizację Żywienia i Rolnictwa (FAO), która szacuje, że do 2050 roku liczba ludności na świecie zwiększy się do blisko 10 miliardów i aby wyżywić tak liczną populację należy zwiększyć ilość produkcji żywności na świecie o 60 proc. od chwili obecnej do 2050 roku.

Wielu osobom studiowanie kierunków rolniczych kojarzy się wyłącznie z pracą na roli. Warto jednak mieć na uwadze to, że również ta dziedzina mocno się rozwija. Rolnictwo w Polsce staje się coraz bardziej nowoczesne. Gospodarstwa rolne, aby uzyskać efektywność produkcyjną i ekonomiczną, korzystają z wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń, innowacyjnych systemów do planowania i precyzyjnego wykonywania prac m.in. za pomocą dronów czy systemów GPS. Dlatego też studenci mogą po studiach rolniczych znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach zajmujących się ochroną środowiska lub obrotem produktów rolniczych, w placówkach badawczych, w administracji czy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczelnia może pochwalić się Budynkiem Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, jest tam też winnica w Garlicy Murowanej, a co za tym idzie ciekawy i nowoczesny kierunek Winogrodnictwo i Enologia, jest najnowszy kierunek Gastronomia i catering Dietetyczny, w Krynicy - Zdrój znajduje się Leśny Zakład Doświadczalny, jest też innowacyjna produkcja ekologicznych kosmetyków, stawy rybne etc. Uczelnia idzie z duchem czasu i stawia - o ile to możliwe w obecnych czasach - na nowoczesność.

Zdjęcie Uniwersytet stawia też na innowacyjną produkcję ekologicznych kosmetyków / INTERIA.PL/materiały prasowe

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to też "instytucja" która jest sposobem na spędzenie wolnego czasu i rekreację. Odbywają się tu też m.in. eventy edukacyjno - plenerowe.

