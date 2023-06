Żywioły według chińskiej astrologii

Ogień - to ludzi pełni energii i żywiołowi. Charakteryzuje ich odwaga, witalność, poczucie humoru i charyzma. Jednocześnie często podejmują decyzje pod wpływem impulsu. Ludzie z przewagą ognia są ambitni, wielkoduszni i odważni. Żądza przygód i skłonność do ryzyka popycha ich jednak czasem w szpony zagrożenia. W kłótniach i konfliktach stają się agresywni.

Drzewo - to osoby obdarzone kreatywnością, mądrością, długowiecznością i silnym poczuciem moralności. Ludzie z dominacją tego żywiołu są pracowici, przedsiębiorczy i pomysłowi. Kochają bliskość natury. Jednak trudno im dopasować się do norm i zasad. Nie lubią być ograniczani, bo to podkopuje ich samoocenę, sprawia, że stają się poirytowani i szybko dochodzi do emocjonalnego wypalenia.

Metal - ludzie z dominacją tego żywiołu mają silne poczucie moralności. Zawsze podążają za etycznymi wyborami, są odważni i nie stronią od walki. To ludzie uparcie dążący do celu. Mocno zorientowani na pieniądze, posiadanie i władze. Cechuje ich także bezkompromisowość, wytrwałość i niezależność. Ludzie spod tego znaku nigdy nie proszą o pomoc. Często otrzymują od swojego żywiołu zdolności artystyczne. To najwierniejszy z żywiołów, ale jeśli ich zaufanie zostanie naruszone, całkowicie odcinają się od świata.

Ziemia - to osoby pewne siebie, silne psychicznie, stabilne emocjonalnie, rozważne, poważne i małomówne. To realiści, dla których ważne są dobra materialne. Ludzie z dominacją żywiołu Ziemi nie lubią konfliktów i dla świętego spokoju czasem przyznają rację, nawet jeśli się nie zgadzają. To osoby wytrwałe w dążeniu do celu. Życie osób z żywiołem Ziemi może pójść w dwóch kierunkach: wzniosłego i duchowego lub materialnego i egoistycznego. “Ziemianie" są bardzo pamiętliwi i bywają pesymistyczni.

Woda - woda to żywioł ruchu, nie dziwi więc, że osoby mające wodę za swojego patrona uwielbiają zmiany, ciągle chcą być w innym miejscu, zwiedzać, poznawać, doświadczać. Jednocześnie uwielbiają towarzystwo, są dobrymi obserwatorami i słuchaczami. Wodni ludzie upatrują przyjemność w rozmowie, wymianie myśli i analizie. Bywają wycofani i skryci, źle znoszą krytykę, choć często nie widać tego na pierwszy rzut oka. Nie lubią współzawodnictwa.



Żywioł roku urodzenia

Według zasad astrologii chińskiej każde dwa lata upływają pod wpływem jednego z pięciu żywiołów, które zmieniają się w cyklu: Woda, Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal, czyli co dziesięć lat nastaje ponownie każdy z żywiołów. Żywioł roku urodzenia wpływa na charakter człowieka.

Ziemia:

1958-1959

1968-1969

1978-1979

1988-1989

1998-1999

2008-2009

2018 - 2019

Woda:

1952-1953

1962-1963

1972-1973

1982-1983

1992-1993

2002-2003

2012 - 2013

2022 - 2023

Drzewo:

1954-1955

1964-1965

1974-1975

1984-1985

1994-1995

2004-2005

2014 - 2015

Ogień:

1956-1957

1966-1967

1976-1977

1986-1987

1996-1997

2006-2007

2016 - 2017

Żywioł godziny urodzenia

Według chińskiej astrologii na charakter człowieka wpływają także żywioły jego godziny urodzenia, według schematu:

Ziemia : to urodzeni w godzinach 1.00 - 3.00, 7.00 - 9.00, 13.00 - 15.00 oraz 19.00 - 21.00.

: to urodzeni w godzinach 1.00 - 3.00, 7.00 - 9.00, 13.00 - 15.00 oraz 19.00 - 21.00. Woda: 21.00 - 1.00

21.00 - 1.00 Drzewo : 3.00 - 7.00

: 3.00 - 7.00 Ogień : 9.00 - 13.00

: 9.00 - 13.00 Metal: 15.00 - 19.00

Zaprezentowane powyżej sposoby wyznaczania chińskich żywiołów to dopiero szczyt góry lodowej, nie bez powodu mistrzowie tej sztuki spędzają lata, by opanować ją do perfekcji. Według feng shui, choć żywioły wpływają na charakter człowieka, to tak jak w wystroju wnętrz, także we własnym wnętrzu należy dążyć do harmonii i wzmacniać żywioły, których nam brakuje oraz wyciszać te, które są nazbyt intensywne - zdaniem mistrzów sztuki, można to robić między innymi, dzięki odpowiednio urządzonym wnętrzom.



