Chcesz legalnie sprzedawać swoje grzyby? Musisz posiadać odpowiednie dokumenty

Przepisy dotyczące zbieraczy grzybów i owoców leśnych, którzy chcą sprzedawać swoje zbiory, mają na celu zmniejszenie ryzyka zatruć wśród konsumentów. W związku z tym ustawodawca nakłada na takie osoby konkretne regulacje.

Grzybiarze decydujący się na przeznaczenie swoich zbiorów na handel zobowiązani są do wpisania się do rejestru zakładu, po uprzednim zgłoszeniu się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ponadto sprzedawcy grzybów muszą posiadać atesty na grzyby świeże wydane przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów oraz atesty na grzyby suszone wydane przez grzyboznawcę.

Grzyby można sprzedawać legalnie wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach

Gdzie można legalnie sprzedawać grzyby?

Grzyby świeże i suszone mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone - informuje sanepid.

Sprzedawać można wyłącznie grzyby znajdujące się w wykazie grzybów z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r.

Sanepid przypomina, że grzybiarzom grozi mandat w wysokości do 5 tys. zł.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie są obowiązane posiadać atesty na grzyby świeże wydane przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów, oraz atesty na grzyby suszone wydane przez grzyboznawcę.

Niestosowanie się do przepisów grozi wysokim mandatem - od 1 tysiąca do 5 tysięcy złotych.