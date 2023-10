Używaj tego zwrotu, a staniesz się idealnym rozmówcą. Eksperci podali trzy konkretne słowa

Używaj tych słów, a staniesz się idealnym rozmówcą

Zdaniem wielu ekspertów z dziedziny psychologii istnieje kilka zwrotów, które niezwykle pozytywnie wpływają na to, jak postrzegają nas inni i jakie robimy na nich pierwsze wrażenie. Niekiedy bowiem ludzi kreują sobie opinie na temat danych osób już w pierwszych sekundach rozmowy. Oczywiście po jakimś czasie wrażenie to może ulec zmianie i okazać się mylne. Jeśli masz jednak wrażenie, że w pracy lub w relacjach damsko-męskich wywarłeś na kimś negatywną opinię, możesz szybko to naprawić, stosując kolejnym razem odpowiednie zwroty. Za pomocą jakich słów możesz sprawić, że inni ludzie będą chętniej z tobą rozmawiali?

Reklama

Czytaj również: Słowa, których unikają inteligentni ludzie. Na liście sporo zaskoczeń

Te trzy słowa sprawią, że inni będą uwielbiali z tobą rozmawiać

Sekret ten zdradził kiedyś jeden z ekspertów ds. publicznych wystąpień, wykładowca z Uniwersytetu Stanforda - Matt Abrahams. Wyjaśnił on, jak zachęcić innych do rozmowy przy pomocy trzech niepozornych, ale jednak wyjątkowych słów. Dzięki nim będziesz w stanie pokazać zainteresowanie rozmową i sprawisz, że zostaniesz odebrany przez otoczenia jako osoba niezwykle empatyczna. Abrahams podał, że jego ulubiony zwrot, który często stosuje podczas rozmów, brzmi: "Powiedz mi więcej".

Uniwersytecki wykładowca zdradził, że do stosowania regularnie tego zwrotu zachęciła go nieświadomie jego własna teściowa, która używa go bardzo często. Ekspert przeanalizował wszystkie te słowa i stwierdził, że mają one gigantyczną moc. Między innymi wzmacniają wizerunek człowieka, ale również sprawiają, że jesteśmy postrzegani też jako osoby:

empatyczne

emanujące dobrem

ciepłem

Zdjęcie Kiepski rozmówca, zamiast dowiedzieć się wszystkiego o problemie drugiej osoby, zaczyna nagle opowiadać o sobie / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Najlepsze adresy. Dom z takim numerem przyniesie ci szczęście

"Powiedz mi więcej"

Ponadto wykładowca z Uniwersytetu Stanforda wyjaśnił, że najgorsze co można zrobić podczas rozmowy z drugim człowiekiem to wzajemne się przekrzykiwać, wchodzić sobie w słowo i nie posiadać umiejętności słuchania.

Jego zdaniem nie jesteśmy ponadto w stanie dogadać się z drugim człowiekiem, jeśli nie szanujemy i nie akceptujemy jego odmiennych poglądów. Wypowiadając zdanie "Powiedz mi więcej", rozmówca otrzyma natomiast informację zwrotną, że jesteśmy żywo zainteresowani rozmową.

Zdjęcie Idealny partner do rozmowy to taki, który wykazuje zainteresowanie tematem / Getty Images

Abrahams, aby potwierdzić swoją teorię, powołał się również na konwersacje z przyjacielem, który nieustannie skarży się na uciążliwego sąsiada. Większość osób po usłyszeniu takiej historii zacznie dzielić się podobnymi doświadczeniami i wyrażać swoje opinie. Okazuje się, że w takiej sytuacji znacznie lepiej jest wypowiedzieć słowa "Powiedz mi więcej" i wykazać zainteresowanie tematem, a nie od razu zaczynać opowiadać o swoich problemach. Zauważył także, że wiele osób będących kiepskimi rozmówcami każdy temat wykorzystuje, jako okazję to tego, by zacząć mówić o sobie. To najkrótsza droga to tego, aby inni nie mieli ochoty więcej wdawać się z nami w dłuższe konwersacje.