Choć Victoria Beckham zaczynała swoją karierę jako wokalistka i tancerka w kultowej dziś formacji Spice Girls, to od wielu lat znana jest głównie z pracy dla branży modowej. Gwiazda ma swoją własną markę, "Victoria Beckham", skierowaną do czujących trendy i kochających modę kobiet - projektuje dla nich zarówno oszałamiające, wieczorne kreacje jak i garnitury, t-shirty, dodatki i akcesoria.

Victoria Beckham ciężko pracuje i rozwija swoją markę, ale od wielu lat chętnie wspiera również innych projektantów. Wraz z mężem, byłym piłkarzem Davidem Beckhamem regularnie pojawia się na pokazach najważniejszych marek i zazwyczaj podziwia je z pierwszego, uprzywilejowanego rzędu... W poniedziałek, 26 czerwca Victoria pojawiła się na pokazie Jacquemus we Francji i zachwyciła oryginalną kreacją.

Victoria Beckham w letniej sukni i kozakach. Zaliczyła wpadkę?

Victoria i David Beckham podziwiali pokaz wprost... z łodzi zacumowanych przy samym wybiegu, który rozłożono w sąsiedztwie zabytkowego pałacu. Projektantka zdecydowała sią na bardzo oryginalną, przypominającą na pierwszy rzut oka... halkę sukienkę w kolorze spranego, pudrowego różu. Sukienkę wyróżniał asymetryczny dół i oryginalna falbanka w kształcie kwiatu z prawej strony.

Dopełnieniem stylizacji były, charakterystyczne dla Victorii, duże okulary i dyskretna biżuteria. Gwiazda zaskoczyła za to doborem butów - zamiast pasujących do tej lekkiej sukienki sandałków, wybrała cięższe, wysokie buty bez palców, prowokując obserwatorów do snucia teorii, że ona również skłania się do słynnej "Wrong-Shoe Theory".

Fani docenili tę oryginalną stylizację, zasypując Victorię komplementami:

- "Nieziemska", "Ależ ta sukienka na tobie leży", "Wow", "Pięknie" - piszą.

Nie zabrakło jednak opinii, że projektantka zaliczyła modową wpadkę i wysokie kozaki nijak nie pasowały do tej kreacji.

Fani docenili za to stylizację męża Victorii, Davida, który zdecydował się na lekki, jasny garnitur, do którego dobrał brązowe klapki. Podoba wam się ta para w takiej letniej odsłonie?

