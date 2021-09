Viki Odintcova. Najpiękniejsza kobieta na Instagramie

Życie i styl

Viki Odintcova to rosyjska modelka i influencerka z Rosji, która dla idealnego zdjęcia jest w stanie zaryzykować nawet własne życie. O piękności z Petersburga zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy postanowiła zapozować do zdjęcia w Dubaju, zwisając z budynku 300 metrów nad ziemią, trzymając się jedynie ręki fotografa. To jednak nie zniechęciło jej adoratorów. Viki Odintcova nie tylko ma ogromne powodzenie wśród znanych celebrytów, ale przez wielu uważana jest nawet za najpiękniejszą kobietę na Instagramie!

Instagram Post