Warto również wspomnieć o wzroście akcyzy na wyroby tytoniowe. Szacuje się, że za paczkę papierosów trzeba będzie zapłacić ponad 20 zł. Droższy będzie również tytoń do palenia, cygara i cygaretki, płyny do e–papierosów czy "podgrzewane wyroby tytoniowe". Z tego powodu, to właśnie teraz jest dobry moment, by spróbować rzucić palenie.