Szacuje się, że spośród wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, ok. 30-50 proc. to odpady biodegradowalne. W związku z tym wiele gmin w Polsce zachęca do zakładania własnych kompostowników. Rzecz jasna, w tym celu należy dysponować odpowiednimi warunkami do kompostowania, np. posiadać ogród.