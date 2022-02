Starożytną kapsułę czasu odnaleziono na terenach, które w starożytności należały do egipskiego miasta Athribis .

. "Znalezisko zapewni wgląd w codzienne życie Athribis" - powiedział profesor Christian Leitz.

Jak stwierdził zespół poszukiwaczy, 80 proc. fragmentów zapisanych jest w języku demotycznym.

Starożytną kapsułę czasu odnaleziono na terenach, które w starożytności należały do egipskiego miasta Athribis. Współcześnie tereny te znajdują się niedaleko Sohag w Egipcie.

Odkrycie jest o tyle niesamowite, iż wewnątrz kapsuły znajdowało się 18 tysięcy notatek, zapisanych na ostrakach, czyli skorupkach glinianych i kawałkach ceramiki, które tysiące lat temu służyły starożytnym Egipcjanom do spisywania prywatnych listów, krótkich notatek czy dzieł literackich.

Artefakty mogą odpowiedzieć na wiele współczesnych pytań, dotyczących cywilizacji starożytnego Egiptu.

Zdjęcie 18 tysięcy notatek, zapisanych na ostrakach, odkryli archeolodzy w Egipcie / screen / YouTube

Notatki pozwolą wyjaśnić, jak wyglądała codzienność przed tysiącami lat

"Znalezisko zapewni wgląd w codzienne życie Athribis" - powiedział w rozmowie z The Express News profesor Christian Leitz. Miasto było niegdyś stolicą regionu Dolnego Egiptu. Ostraki w czasach starożytnych używane były jako materiał do pisania, zapisywany atramentem i trzciną lub drążony patykiem. Te odkryte w Egipcie datowane są na ponad 600 lat p.n.e.

Jak stwierdził zespół poszukiwaczy, 80 proc. fragmentów zapisanych jest w języku demotycznym, będącym językiem administracyjnym w czasach ptolemejskich i rzymskich. Wśród notatek są też takie, które są zapisane w języku greckim. Na niektórych, zamiast słów, znajdują się obrazki.

"Wśród drugich najczęstszych znalezisk są ostraki z pismem greckim, ale natknęliśmy się również na inskrypcje hieratyczne, hieroglificzne i - rzadziej - pismo koptyjskie i arabskie" - przyznał profesor Christian Leitz.

Niesamowite odkrycie w Egipcie! Jakie sekrety skrywają notatki?

Jak się okazuje, większość notatek to listy i opisy różnych produktów spożywczych i przedmiotów codziennego użytku. Co najciekawsze - duża ilość z nich może zostać przypisana do starożytnej szkoły.

"Istnieją listy miesięcy, liczb, zadań arytmetycznych, ćwiczeń gramatycznych i 'ptasiego alfabetu' - każdej literze przypisano ptaka, którego imię zaczynało się od tej litery" - tłumaczy profesor Christian Leitz. Niektóre z notatek zawierają także ćwiczenia z pisania, które przez zespół ekspertów zostały uznane za karę.

Ostraki zostały odnalezione podczas wykopalisk prowadzonych przez profesora Christiana Leitza z Instytutu Starożytnych Kultur Bliskiego Wschodu (IANES) na Uniwersytecie w Tybindze we współpracy z Mohamedem Abdelbadią i jego zespołem z egipskiego Ministerstwa Turystyki i Starożytności.

