Niektórzy mówią, że to nie kobieta wybiera suknię, ale suknia wybiera kobietę. Być może jest w tym odrobina prawdy. Mimo gustu, trendów, funkcjonalności, ceny i wielu innych czynników, które bierzemy pod uwagę, wybierając kreację do ślubu, ostateczna decyzja podejmowana jest zwykle pod wpływem impulsu. Jeśli poczujemy, że "to właśnie ta jedyna", jest to niezawodny znak, że właśnie w tej kreacji należy iść do ołtarza.

Jaki charakter, taka suknia

Mięły też czasy, w których suknie ślubne były do siebie bliźniaczo podobne. Kiedy rozluźnił się obyczajowy gorset, nikogo nie dziwi już odchodzenie od tradycyjnych fasonów. Suknia w kolorze różowym, niebieskim czy czerwonym. Suknia mini. Garnitur zamiast sukni. Sukienka kupiona w sieciówce... i tak dalej, i tak dalej. Dziś do ślubu idzie się w tym, w czym czujemy się dobrze, co wydaje nam się piękne i oddaje nasz charakter.

Co więc suknia ślubna może powiedzieć o naszym charakterze? Wybierz jeden z fasonów, zaprezentowanych na poniższym obrazku i przekonaj się sama.

Pamiętaj jednak, że to tylko zabawa, której wyniki warto potraktować z przymrużeniem oka. Gotowa? W takim razie, startujemy!

Typ nr 1: Asymetryczna suknia z głębokim rozcięciem

Lubisz eksperymentować, ale jednocześnie świetnie czytasz kody kulturowe i obowiązujące w społeczeństwie zasady. Jesteś osobą empatyczną, masz wysokie umiejętności interpersonalne, mówią więc o tobie, że "potrafisz dogadać się z każdym". Jednocześnie, mimo dobrych relacji z otoczeniem, nie dajesz sobie wejść na głowę. Cechuje cię asertywność i umiejętność jasnego wytyczania celu. Nie boisz się odróżniać od innych, a na uzasadnienie swoich wyborów i poglądów zawsze znajdziesz przekonujące argumenty.

Typ 2: Kolorowa suknia w stylu boho

Jeśli czegoś naprawdę nie lubisz, to zachowań pod publiczkę. Robienia czegoś "bo wypada", "bo zawsze tak było", "bo ludzie będą patrzeć". Nie lubisz fałszu, zakładania masek, udawania kogoś, kim nie jesteś. Głęboko cenisz sobie szczere relacje, prawdopodobnie twój krąg przyjaciół jest niewielki, ale złożony z ludzi, na których możesz liczyć w każdej sytuacji. Dużą wagę przykładasz do samorozwoju, zwłaszcza w sferze duchowej i emocjonalnej. Często analizujesz to, co myślisz i czujesz.

Dla ciebie ślub to wydarzenie, które organizujesz przede wszystkim dla siebie i swojej drugiej połówki, dlatego chcesz przeżyć go na własnych zasadach. Tradycyjna, biała suknia? To nie twoja bajka. Przecież wolisz napisać swoją własną.

Typ 3: Kreacja w typie sleep dress

Słyszysz czasem, że jesteś egoistką? Być może, ale ty doskonale wiesz, że tak naprawdę po prostu lubisz siebie. Znasz swoje mocne strony i swoje słabości, może kiedyś miewałaś kryzysy, ale teraz lubisz siebie taką, jaką jesteś. Chętnie uśmiechasz się do siebie w lustrze. Lubisz też życie, chętnie czerpiesz z niego garściami. Podróże, smaczne jedzenie, spotkania z przyjaciółmi, eleganckie przedmioty, piękne wnętrza - wszystko to sprawia ci przyjemność. Chętnie obcujesz z ludźmi, bywasz uznawana za duszę towarzystwa, jednak część tych relacji jest powierzchowna. Potrzebujesz przecież również czasu dla siebie. Momentów wyciszenia, w których możesz zregenerować siły.

Typ 4: Szerokie ramiona i głęboki dekolt

Czy góra tej kreacji nie budzi lekkich skojarzeń z marynarką? Być może jest to dobry trop, bo przecież ty w pracy nie masz sobie równych. Poważna, solidna, zorganizowana. Kiedy wytyczysz sobie cel, zmierzasz prosto do niego, inspirując innych swoją postawą. Działania, tak na gruncie prywatnym jak i zawodowym zawsze planujesz wyprzedzeniem, analizując różne scenariusze. Nigdy nie spoczywasz na laurach, a sukcesy motywują cię do podejmowania kolejnych wyzwań.

Typ 5: Klasyczna suknia w typie księżniczki

Są rzeczy, które powinny pozostać niezmienne. Tradycja, rodzina, rytuały, to ważne dla ciebie elementy. Uwielbiasz Boże Narodzenie, istotne momenty celebrujesz w gronie najbliższych, a w szafce w rodzinnym domu wciąż przechowujesz rysunki z podstawówki. Masz tendencję do romantyzowania rzeczywistości i poddawania się nostalgicznym nastrojom. Masz też w sobie rodzaj łagodności i sporo wdzięku. Jesteś jedną z tych osób, o których mówi się "wyjątkowe".

