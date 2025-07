Jeśli jesteś na urlopie wypoczynkowym, czyli tym normalnym, należnym, planowanym, to pracodawca nie może ci wręczyć wypowiedzenia. I to dosłownie - nie może wysłać pisma, nie może zadzwonić z "propozycją nie do odrzucenia", nie może nawet próbować doręczyć wypowiedzenia do skrzynki na listy. Wszystko to byłoby nielegalne, bo urlop to czas, kiedy pracownik ma prawo do odcięcia się od obowiązków.