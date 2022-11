W Opolu przyszły na świat czworaczki

Wczoraj - 15.11.2022 roku na Facebooku jednego z polskich szpitali pojawił się post, w który poinformowano o niecodziennym, wyjątkowym zdarzeniu. Otóż w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przyszły na świat czworaczki.

25 września 2022 r. powitaliśmy na świecie cztery maleńkie „Groszki”. Czworaczki urodziły się w niedzielę o godz. 13.23. Mama i noworodki czują się dobrze poinformowali pracownicy szpitala

Pani Bożena i pan Marcin przywitali na świecie Antosia (1400 g), Janka (1 600 g), Olusia (1 120 g) oraz Stasia (970 g).

"Przy porodzie uczestniczył zespół składający się z ponad 20 osób"

Dumni i szczęśliwi rodzice czwórki chłopców postanowili podzielić się szczegółami tego niezwykłego wydarzenia. Antoś, Janek, Oluś oraz Stasiu są zdrowi i mają się świetnie. Ich mama - pani Bożena opisała, jakie emocje towarzyszyły jej w dniu porodu. Wyjawiła też, że ciąża była przez nią bardzo długo wyczekiwana.

Długo staraliśmy się o dziecko. O tym, że powinniśmy się przygotować na narodziny czworga dzieci, dowiedzieliśmy się wcześnie. Było to dla nas zaskoczenie, ale także ogromna radość powiedziała mama czworaczków

Z kolei tata - pan Marcin, wyraził wdzięczność dla personelu medycznego, który fantastycznie zajął się rodzącą oraz noworodkami. - Pomimo niedzieli, przy porodzie uczestniczył zespół składający się z ponad 20 osób personelu medycznego, który zaopiekował się moją żoną - dodaje pan Marcin, tata chłopców. Każdy z rodzących się moich synków miał swojego lekarza neonatologa i dwie położne. Chciałbym za to podziękować - przyznał ojciec czworaczków.

- Takie wydarzenie zawsze jest dużym przedsięwzięciem logistycznym. Poród zaczął się w niedzielę w południe, nasi lekarze byli już przygotowani. Przy porodzie uczestniczył zespół personelu medycznego składający się z ponad 20 specjalistów (m.in. 5 neonatologów, 3 ginekologów, anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna, do każdego noworodka po 2 położne, 2 instrumentariuszki oraz pozostali - mówi nam Natalia Ochędzan, rzecznik prasowy Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Jak czują się czworaczki z Opola?

Zdjęcie Antoś (1400 g), Janek (1 600 g), Oluś (1 120 g) oraz Stasiu (970 g) / zdjęcie: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu / materiały prasowe

Jak podaje personel opolskiego szpitala, dzieci czują się dobrze, a ich stan jest stabilny. Pod opieką specjalistów pozostaną jednak jeszcze przez jakiś czas, gdyż urodziły się przed terminem. Lekarze, pielęgniarki oraz położne są ogromnie szczęśliwi, że mogli uczestniczyć w narodzinach czworaczków.

Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnej chwili wspólnie z rodzicami. napisali na Facebooku

Chłopcom życzymy dużo zdrowia, a rodzicom siły, wytrwałości oraz radości z rodzicielstwa!

To nie pierwsze czworaczki, które przyszły na świat w opolskim szpitalu

- Ostatni taki poród miał miejsce w 2018 roku, a wcześniejszy w 2010. Często rodzą się u nas także bliźnięta. W tym roku odnotowaliśmy jeden miesiąc, w którym odebraliśmy aż 8 bliźniaczych porodów. W sierpniu natomiast powitaliśmy szczęśliwie trojaczki. W skali roku w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rodzi się ok. 3 tys. dzieci - zauważa rzeczniczka prasowa szpitala.

Nie sposób również nie wspomnieć o wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce w 1995 roku - wtedy to mieszkanka Zdzieszowic urodziła w opolskim szpitalu pięcioraczki - trzy dziewczynki i dwóch chłopców.

- Kliniczne Centrum jest jedynym w woj. opolskim szpitalem zapewniającym opiekę perinatalną na najwyższym, czyli III poziomie referencyjności. Oznacza to, że to właśnie do nas kierowana jest zdecydowana większość pań z ciążą zagrożoną przedwczesnym urodzeniem oraz ciążą mnogą. Wszystkie porody poniżej 32. tygodnia ciąży odbywają się w naszym szpitalu - dodaje Natalia Ochędzan.