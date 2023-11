Blok tylko dla wybrańców

Blok przy Smolnej 8 Warszawie budowano przez dekadę i został on ukończony w 1976 r., choć jego projekt powstał już w 1964 r. za sprawą dwóch, polskich architektów Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewiewskiego. Popularny "młotek" za sprawą swojego wyglądu i wysokiego standardu miał łamać "wartości" wpajane społeczeństwu w PRL, które zakładały, że każdy powinien mieć to samo i tyle samo.

Budynek powstały na terenie przedwojennego Instytutu Oftalmicznego był jednym z pierwszych i nielicznych wówczas wysokościowców w stolicy i początkowo miał spełniać nieco inną funkcję, niż faktycznie miało to miejsce.

Reklama

Warto wiedzieć: Hongkong i Gotham City, czyli miasto Batmana - tak najczęściej mówi się o kontrowersyjnym osiedlu na warszawskiej Woli

Zdjęcie Budynek przy Smolnej 8 w Warszawie miał pełnić funkcję hotelu dla Polonii / Andrzej Iwańczuk/Reporter / East News

Otóż wysoki na 66 metrów i liczący 140 lokali mieszkaniowych o powierzchni 40 do 65 m² oraz 19 pięter "młotek" z założenia miał być hotelem polonijnym, goszczącym w swoich progach wracających z zagranicy Polaków z kieszeniami wypchanymi dolarami.

Szybko się okazało, że z uwagi na narastający kryzys mieszkaniowy, budynek musi zostać zaadoptowany na mieszkania. Lokalne nie były jednak oferowane "z przydziału", lecz należało za nie zapłacić dewizami, dlatego zdecydowaną większość mieszkańców stanowiła Polonia.

Czytaj także: "Niewidoczny" blok w centrum Warszawy. Mieszkali tam tylko wybrańcy

Zdjęcie Blok przy Smolnej 8 w Warszawie ukończono budować w 1976 r. / Adam Burakowski/REPORTER / East News

"Tu jest jakby luksusowo"

Budynek wyposażono m.in. w nowoczesne, szybkie windy i domofon. Co ciekawe - na ostatnich kondygnacjach mieściła się restauracja "Akropol", która działała do początku lat 90. Mieszkańcy lokali w "młotku" mieli możliwość zamawiania do swoich mieszkań alkoholu serwowanego we wspomnianej klubokawiarni.

Po zakończeniu działalności przez "Akropol", w jego miejsce utworzono lokal o nazwie "Top Floor", który został zamknięty w 2006 r. Następnie działało tam studio kulinarne "Smolna 8", ale i po nim pozostało już tylko wspomnienie.

Wideo youtube

Potoczna nazwa bloku "młotek" oraz "szczena" wzięła się z uwagi na wysunięcie dwóch, najwyższych pięter poza lico budynku.

W sierpniu 2016 budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków Warszawy. Z kolei dwa lata temu "młotek" posłużył za plan zdjęciowy do teledysku piosenki Moniki Brodki pt. "Game Change"