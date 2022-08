W PRL-u były w każdym domu! Pamiętasz, do czego służyły? Sprawdź się w quizie!

Życie i styl

Dołącz do nas:

Gadżety z PRL-u. Wiele osób wspomina je z sentymentem. Niektórzy do dzisiaj mają je w swoich domach, często zapominając o tym, jakie perełki schowali na strychu czy w piwnicy. Są też i tacy, którzy poszukują takich przedmiotów na aukcjach internetowych czy targach staroci. Od kilku lat popularność gadżetów z PRL-u rośnie. Podobnie, jak ceny, z którymi miłośnicy powrotu do przeszłości muszą się zmierzyć. Ale dzisiaj nie o zawrotnych kwotach, które widnieją przy młynkach do kawy, kryształach czy prodiżach elektrycznych. Dzisiaj zapraszamy na małą wycieczkę do przeszłości. Czy jesteście w stanie rozpoznać te wszystkie przedmioty? Czy okaże się, że PRL- to pamiętasz, ale jak przez mgłę? 10 pytań, kilka minut, dobra zabawa. Wchodzicie w to? Quiz z pytaniami znajdziecie poniżej.

Zdjęcie Meble z czasów Polski Ludowej przeżywają renesans / Krystian Dobuszyński / East News