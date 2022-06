Musztarda to popularny, lekko pikantny sos, który wytwarza się z ziaren gorczycy, niewielkiej ilości octu, soli oraz cukru. Nadaje potrawom charakterystyczny, cierpki posmak. Bez musztardy trudno wyobrazić sobie większość dań przyrządzanych na grillu. To doskonały dodatek do kiełbasek, karczku czy żeberek. Niestety, już niebawem musztarda znacznie podrożeje, a jeśli sytuacja się nie poprawi, w sklepach na jakiś czas może nawet zabraknąć tej popularnej przyprawy. Dlaczego?

Czeka nas "kryzys musztardowy"

"Jesteśmy w kryzysie, jakiego nie widzieliśmy od 25 lat. Cena nasion (gorczycy - dop. red.) wzrosła trzy lub czterokrotnie, a wkrótce może nawet zwiększyć się aż pięciokrotnie. Na dodatek nie ma nowych dostaw" - tłumaczył "gorczycowy kryzys" Christophe Planes, dyrektor ds. sprzedaży jednej z popularnych, francuskich firm produkujących musztardę w rozmowie z serwisem France24.

Reklama

Jednak nie tylko Francja boryka się z poważnymi trudnościami. W równie złej sytuacji są także producenci z Kanady. Tamtejsze uprawy zostały zrujnowane przez suszę. Spadek zbiorów będzie odczuwalny - może sięgnąć bowiem nawet 28 proc. Prognostycy przewidują, że w związku z obecną sytuacją cena musztardy w sezonie letnim mocno poszybuje w górę - może być nawet dwukrotnie większa niż rok temu.

Zdjęcie Kanada jest drugim co do wielkości producentem gorczycy na świecie / 123RF/PICSEL

Warto wspomnieć, że Kanada, jest drugim co do wielkości producentem gorczycy na świecie. Oznacza to, że wzrost tamtejszych cen musztardy spowoduje, także wzrosty w krajach europejskich - importujących przyprawę zza oceanu.

Jednak nie tylko susza w Kandzie i słabe zbiory gorczycy we Francji sprawiły, że ceny musztardy już niedługo poszybują w górę. Trzecim, równie ważnym czynnikiem potęgującym "kryzys musztardowy" jest wojna w Ukrainie. Rosja do niedawna należała do czołówki państw produkujących musztardę. Obecnie większość krajów zrezygnowała ze sprzedaży artykułów wyprodukowanych w Federacji Rosyjskiej.

Ukraina także była ważnym producentem popularnej przyprawy - obecnie łańcuch dostaw został przerwany.

***

Zobacz również:



Musztardy domowej roboty

Musztarda i jej zaskakujące właściwości

Przyprawy budzące metabolizm