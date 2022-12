W ten sposób anioł wysyła ci znak. Sygnał, którego lepiej nie lekceważyć

Co to angelologia?

Życie i styl Znaki obecności archanioła Gabriela. Dlaczego warto ich wypatrywać? Angelologia odnosi się do dwóch pojęć. Przeczesując internetowe źródła, można znaleźć informacje, że w teologii chrześcijańskiej odnosi się do bytów duchowych, czyli aniołów.

Za pioniera uznaje się Pseudo-Dionizego Areopagita. Jego tożsamość do dziś nie jest znana.

Możliwe, że był Grekiem piszącym w Syrii. Twierdził, że za jego nawróceniem stoi mowa św. Pawła na ateńskim areopagu.

Angelologię można również spotkać w religioznawstwie. Terminem tym określa się dział demonologii skupiający się na duchach dobrych.

Anioły i ich funkcje

W wielu religiach anioły to byty, które przede wszystkim wypełniają to, co powierza im Bóg. Uznaje się, że sama nazwa pochodzi z greki, a dokładnie od słowa "angelos", czyli posłaniec.

Wzmianki o aniołach można znaleźć m.in. w Starym Testamencie. Chociaż tam pierwotnie zostały opisane w języku hebrajskim, to w dosłownym tłumaczeniu również nazwano ich posłańcami.

Zdjęcie Znakiem od aniołów jest m.in. poczucie bezużyteczności / 123RF/PICSEL

Oprócz pośredniczenia między Bogiem a wiernymi, opiekowaniem się ludźmi, pomaganiem w podejmowaniu decyzji i zanoszeniem ich modlitw przed oblicze Stwórcy mają jeszcze jedną funkcję. Mowa tu o gloryfikacji Boga i wysławianiu jego wspaniałości.

Zdaniem zarówno duchownych, jak i świeckich angelologów aniołowie wysyłają nam przeróżne znaki i sygnały dotyczące sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Okazuje się, że każdy może liczyć na ich pomoc. Wystarczy krótka modlitwa, by przybyli ze wsparciem.

Wielu po wyjściu z tarapatów lub po uniknięciu nieszczęścia mówi, że coś nad nimi czuwało. Wierzy się, że każda osoba ma swojego Anioła Stróża, który strzeże i jest indywidualnym opiekunem.

Mówi się, że pomoc aniołów zazwyczaj jest dość subtelna. Zdarza się jednak, że ich działania są zauważalne. W sieci nie brakuje świadectw osób, które odczuły ratujące życie odepchnięcie.

Znaki od aniołów

Panuje przekonanie, że aniołowie wspierają w trudnych chwilach, dają siłę i pomagają stanąć na nogi. Wielu wierzy, że zsyłają łagodne i delikatne rady, które trzeba umieć odczytywać. Zdarza się, że odpowiedzi na nasze pytania umieszczają np. w snach.

Ustalono listę pięciu znaków, które, mimo że wydają się czymś powszechnie spotykanym, uznaje się za przesłanie od boskich posłańców.

Zdjęcie Pomoc aniołów zazwyczaj jest dość subtelna / 123RF/PICSEL

Anioły interweniują, widząc ludzi idących ścieżką, która nie jest dla nich przeznaczona. Postanawiają więc dać to do zrozumienia i informują, że nie tędy droga. Internetowe źródła wskazują, że pierwszym takim sygnałem jest brak satysfakcji z tego, gdzie się aktualnie znajdujemy zarówno w strefie zawodowej, jak i prywatnej.

Dochodzi do tego również nadmierny stres i irytacja wywołana sytuacjami, które zazwyczaj nie niosą za sobą tego typu stanów. Kolejny sygnał oznaczający, że konieczna jest zmiana w życiu to odczuwane nerwobóle, które pojawiają się, chociażby w okolicy klatki piersiowej.

Następna wskazówka to poczucie bezużyteczności. Pojawia się do tego porównywanie do innych i wnioskowanie, że wszyscy dookoła są lepsi. Piątym i ostatnim znakiem od aniołów, który oznacza, że czas zmienić drogę to brak zainteresowania czynnościami, które są wykonywane na co dzień.

Okazuje się, że istnieje również lista znaków od aniołów, które sygnalizują ich obecność. Wyróżnia się m.in. znalezienie pióra, uczucie ciepła, mrowienie na całym ciele, słodki zapach i kolorowe światła.

