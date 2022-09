Znaki obecności archanioła Gabriela. Dlaczego warto ich wypatrywać?

Spis treści: 01 Boży posłaniec

02 Angelologia i angelolodzy

03 "Gabriel na linii", czyli jak rozpoznać znaki od archanioła

Boży posłaniec

Archanioł Gabriel jest bardzo potężną istotą w hierarchii niebios. Po hebrajsku jego imię oznacza "Bóg jest moją siłą" i to właśnie on został wybrany do roli posłańca bożego w momencie zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.



Od tego czasu właśnie ten atrybut posłannictwa, przekazywania ważnych wiadomości pomiędzy światami, stał się domeną Gabriela. Ten archanioł zwiastował również Zachariaszowi w świątyni żydowskiej narodzenie św. Jana Chrzciciela i pod postacią gwiazdy prowadził trzech Mędrców ze Wschodu do nowonarodzonego Zbawiciela.

Reklama

Według podziału stworzonego przez świętego Ambrożego archaniołowie są siódmym chórem anielskim i zajmują najważniejszą pozycję w triadzie świata. To właśnie do nich należy spełnianie najważniejszych zadań powierzonych im przez Boga w królestwie śmiertelników. Dziewiąty chór, czyli aniołowie, opiekują się nami i pomagają w sprawach codziennych.



Zdjęcie Trzej archaniołowie: Michał, Rafał, Gabriel / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Skarpeta Jana Pawła II relikwią. Miała uratować egzorcystę





Angelologia i angelolodzy

Angelologia to tak naprawdę dwie osobne dziedziny. W rozumieniu religioznawczym jest to dział demonologii, zajmujący się badaniem duchów dobra. W teologii chrześcijańskiej to gałąź dogmatyki poświęcona aniołom. Za jej twórcę uznaje się Pseudo-Dionizego Areopagitę. Prawdziwej tożsamości tego prawdopodobnie żyjącego w Syrii Greka nigdy nie udało się ustalić — stąd też jego specyficzne "imię" wywiedzione z tego, jak sam podpisywał swoje traktaty.



Współcześni angelolodzy to osoby zarówno duchowne jak i świeckie. Można ich z pewnością podzielić na badaczy-historyków skupiających się na przedstawieniach istot anielskich w kulturze i na tych, którzy postulują anielską obecność we wszystkich dziedzinach naszego życia. To właśnie z tej grupy najgłośniej słychać głosy o konieczności wypatrywania nadprzyrodzonych znaków z Królestwa Niebieskiego.



Zdjęcie Niektórzy wierzą, że nad ludźmi czuwają aniołowie / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Dziwne urządzenia w polskich kościołach. O co chodzi?





"Gabriel na linii", czyli jak rozpoznać znaki od archanioła

Każdy z nas może prosić o anielskie wsparcie w trudnych chwilach i w codziennych decyzjach. Wedle niektórych angelologów nie jest do tego potrzebna nawet codzienna modlitwa - wystarczy szczera chęć płynąca z serca.



Anielska pomoc często jest tak subtelna, że większość z nas jej nie zauważa. Niekiedy aniołowie i archaniołowie będą jednak wysyłać do nas konkretne znaki. Tej działalność patronuje właśnie archanioł Gabriel. On sam również, zwłaszcza u progu ważnych zmian w naszym życiu, może podjąć z nami "anielski dialog". Jakie znaki świadczą o tym, że chce on nam coś przekazać?

Blask biało-miedziany.

Jeśli podczas modlitwy lub w momencie gdy nasze myśli swobodnie błądzą, kątem oka dostrzeżemy światło w kolorze miedzi lub bieli, to znak obecności Gabriela.

Bliskość anielskiej energii.

Bliską obecność archanioła Gabriela można porównać do obcowania z wielką miłością i spokojem. Jeśli czujesz przypływ harmonii, piękna i zrozumienia prawdopodobnie znajduje się on tuż obok ciebie.

Ciepło nad sercem.

Gabriel może manifestować się również w postaci fizycznych doznań - może być to przyjemne uczucie ciepła nad sercem lub na czubku głowy.

Jasność umysłu.

Archanioł może udzielić nam łaski nagłego oświecenia. Jeśli rozwiązanie problemu, zwłaszcza moralnego, przychodzi nam do głowy "samo z siebie" jest to właśnie szept Gabriela.

Objawienie w śnie.

Archanioł Gabriel często za kanał komunikacji wybiera właśnie ludzkie sny. Niekoniecznie musi śnić nam się on sam. Będą to raczej wskazówki zawarte w symbolach i obrazach. Warto więc zapisywać swoje nocne fantazje zaraz po przebudzeniu i w trakcie dnia starać się je zinterpretować.



***

Przepowiednia Nostradamusa na 2023 rok. Europa zostanie zniszczona?

Krzysztof Jackowski straszy nową wizją. Coś okropnego wydarzy się w Polsce

Koniec świata coraz bliżej? Prorocy zgodni co do jednego