Najlepiej natychmiast zerwać z nią kontakt. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Psycholodzy radzą, aby słowa toksycznych osób obracać w żart, ignorować ich zaczepki i ograniczyć spotkania. Pod żadnym pozorem nie należy im się zwierzać. W końcu przestaną mieć oni nad nami władzę.

Wejście w relację z toksyczną osobę może mieć jednak długotrwałe skutki. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z człowiekiem, który chce nam zaszkodzić? Lekarka Kristen Fuller ma konkretną odpowiedź.

Czym charakteryzuje się osoba toksyczna? Cztery czerwone flagi

Lekarka Kristen Fuller zwróciła uwagę na toksyczne zachowania, które powinny zapalić w naszej głowie alarmową lampkę. Swoje spostrzeżenia omówiła na łamach "Psychology Today". Podkreśliła, iż większość z nas na jakimś etapie swojego życia była zaangażowana w toksyczny związek. Mimo iż podobną sytuację kojarzymy zazwyczaj z intymną, romantyczną relacją, nie zawsze jest to prawda.

Jak zauważa ekspertka, toksyczne relacje mogą rozwinąć się nie tylko pomiędzy partnerami, ale również rodzeństwem, przyjaciółmi czy współpracownikami. "Czerwonymi flagami" są nie tylko wyzwiska czy fizyczne znęcanie się, ale również kłamstwa i plotki.

Ważne jest, by rozpoznać czerwone flagi związane z toksycznymi osobami lub związkami i zapobiec niepotrzebnym zawirowaniom emocjonalnym i psychicznym podkreśla Kristen Fuller.

Zadaj sobie te cztery pytania. Tak rozpoznasz toksyczną osobę

"Przez całą moją edukację medyczną i podróż przez życie nauczyłam się, jak łatwo rozpoznawać czerwone flagi, kończyć relacje z toksycznymi ludźmi, a co najważniejsze wybaczać tym, którzy mnie skrzywdzili, nawet jeśli nie są świadomi swoich działań" - zauważyła ekspertka.

Jak dodała, w jej ocenie odpuszczenie, kochanie siebie i pójście dalej jest niekiedy najlepszą receptą na wyjście z toksycznych związków. Najpierw jednak trzeba poprawnie rozpoznać niszczącą relację. W tym celu warto zadać sobie cztery pytania.

Jak traktuje ludzi? Na początku powinniśmy przyjrzeć się temu, jak konkretna osoba traktuje najbliższych i ludzi w swoim otoczeniu - czy źle się o nich wyraża, przejawia znaki agresji, czy jest z nimi w ciągłym konflikcie. Niekiedy możemy mieć wrażenie, że ten człowiek przychodzi do nas, aby narzekać na innych ludzi.

Jak radzi lekarka, krok wstecz powinniśmy wykonać w momencie, kiedy odpowiemy twierdząco na pytanie: "Czy ta osoba używa cię jako emocjonalnego worka treningowego, aby wyładować na tobie swoje frustracje i konflikty z innymi?".

Zdjęcie Pamiętajmy, że toksyczni ludzie zawsze mogą znaleźć się w naszym życiu / 123RF/PICSEL

Jak radzi sobie z konfliktami? Zwróćmy uwagę na to, jak dana osoba rozwiązuje konflikty. "Jeśli odmawia rozwiązania problemu, odmawia komunikacji lub przeprosin za swoje działania, może to przedstawiać toksyczne zachowanie" - alarmuje dr Fuller. "Dodatkowo, jeśli zachowuje się złośliwie, rozpowszechnia plotki lub mówi źle o tobie, jest to poważna czerwona flaga".

Jak czujesz się, gdy jesteście razem? Kristen Fuller przestrzega, aby zwrócić uwagę na swoje emocje, które odczuwamy podczas przebywania w obecności tej osoby. "Kiedy jesteście razem, czy ta osoba cały czas mówi o sobie? Czy werbalnie poniża innych lub plotkuje?" - pyta ekspertka.

"Jeśli czujesz się bardziej nieszczęśliwy niż szczęśliwy, gdy spędzacie czas razem, być może będziesz musiał wyznaczyć własne granice i nieco oddalić się emocjonalnie od tej osoby" - przestrzega Kristen Fuller. Dodaje, że nie będzie to egoizmem, a aktem własnej miłości.

Czy ona sprawia, że czujesz się ważny? Kristen Fuller zachęca, aby zadać sobie w tym przypadku kilka pomocniczych pytań: jak zachowuje się ta osoba - czy specjalnie robi ci przykrość, czy rani cię dodatkowo, kiedy jesteś już w dołku? Czy otwarcie bagatelizuje sprawy, które dla ciebie są nad wyraz ważne? Czy odpowiada na twoje prośby i potrzeby?

Pamiętajmy, że toksyczni ludzie zawsze mogą znaleźć się w naszym życiu. Drogą do zakończenia takich relacji jest selekcja oraz świadomy wybór. Kluczem do radzenia sobie z toksycznością jest świadomość tego, co dobre dla nas samych.

Kristen Fuller zaznacza, iż czerwonymi flagami, informującymi o toksyczności drugiej osoby są kłamliwość, odmowa radzenia sobie z konfliktem, narcyzm, brak żalu i chęci przyznawania się do swoich błędów, kontrolowanie, manipulacja oraz odmowa wysłuchania naszych obaw.

