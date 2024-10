Od 26 października do 7 grudnia br. będą trwały działania w ramach ogólnopolskiej kampanii "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" . Celem akcji jest uwrażliwienie uczestników ruchu drogowego na prawidłowe oświetlenie pojazdów jako istotnego elementu bezpieczeństwa na drodze - informuje na swojej stornie policja.

"Z uwagi na to, że prawidłowe działanie świateł wymaga profesjonalnej oceny, w ramach kampanii odbędą się ogólnopolskie >>dni otwarte<< na stacjach kontroli pojazdów, na których kierowcy będą mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł w swoich pojazdach. Sprawdzenia zaplanowano w dniach: 26.10, 16.11, 23.11 oraz 7.12.2024 r. Będą to stacje: funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należące do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także stacje Dekra Polska sp. z o.o. oraz Speed Car sp. z o.o. Swoją stację udostępni również Instytut Transportu Samochodowego" - informuje policja.