Jedną z najczęściej przytaczanych anegdot dotyczących nauki języków obcych, jest ta w roli głównej z legendarnym, polskim aktorem Janem Himilsbachem. Otóż Himilsbach miał się chwalić wśród znajomych, że otrzymał propozycję zagrania w filmie u samego mistrza Stevena Spielberga. Warunkiem angażu miało być opanowanie przez Polaka języka angielskiego.

I co, uczysz się? - dopytywali zaciekawieni znajomi.

- Nie. Jeszcze nie. Spielberg się rozmyśli, a ja z tym angielskim zostanę jak ten ***j - odpowiadał Himilsbach.

Zdjęcie W Polsce język angielski jest obowiązkowym przedmiotem już w szkole podstawowej / 123RF/PICSEL

Angielski od najmłodszych lat

Od tamtych, rzekomych wydarzeń minęło kilkadziesiąt lat, a odsetek Polaków władających językiem angielskim zdecydowanie wzrósł. Świadczą o tym m.in. dane Eurostatu, które wskazują, że w 2021 r. wszyscy lub prawie wszyscy (99-100 proc.) uczniowie szkół podstawowych na Cyprze, Malcie, w Hiszpanii, Polsce i Austrii uczyli się języka angielskiego jako języka obcego.

W 2021 r. 88 proc. uczniów szkół średnich II stopnia w Unii Europejskiej uczyło się języka angielskiego jako języka obcego: odsetek ten wyniósł 97 proc. w programach ogólnych i 79 proc. w programach zawodowych.

W 2021 r. prawie połowa (49,5 proc.) wszystkich uczniów szkół średnich II stopnia uczyła się co najmniej dwóch języków obcych - czytamy na stronie ec.europa.eu.

Ponadto uczniowie szkół średnich i studenci w Polsce, oprócz języka angielskiego, najczęściej uczą się także: hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i niemieckiego. Najmniejszą popularnością cieszy się rosyjski.

Zdjęcie Brytyjczycy najrzadziej posługują się językiem innym niż swój ojczysty / 123RF/PICSEL

Mieszkańcy, których krajów nie znają języków obcych?

Z opublikowanego raportu serwisu Statista.com wynika, że ze wszystkich obywateli Europy, to Brytyjczycy najrzadziej posługują się językiem innym niż swój ojczysty. Aż 65 proc. respondentów na Wyspach przyznało w 2016 r., że nie potrafiło posługiwać się drugim językiem. Należy podkreślić, że w badaniach brały osoby w wieku od 25 lat do 64 lat.

Tuż za Wielką Brytanią uplasowała się Rumunia. W Rumunii w 2016 r. 64,2 procent badanych stwierdziło, że zna wyłącznie jeden język - rumuński. W 2022 r. już tylko 51,2 proc. badanych.

Na trzecim miejscu niechlubnego rankingu znalazły się Węgry, gdzie 57,6 proc. ankietowanych przyznało, że porozumiewają się tylko w swoim ojczystym języku, ale w roku 2022 odsetek ten zmalał do 51,3 proc.

Zdjęcie Ponad 80 proc. dorosłej populacji UE w wieku produkcyjnym, posiadającej wykształcenie wyższe, znało co najmniej jeden język obcy – wynika z badań Eurostatu / 123RF/PICSEL

Słabo wypada również Hiszpania, gdzie 45,8 proc. badanych zna wyłącznie język hiszpański (brak danych za rok 2022). Z kolei w 2016 r. 39,9 proc. respondentów we Francji powiedziało, że nie zna żadnego, obcego języka. W 2022 r. odsetek zmalał do 22,4 proc., ale należy zaznaczyć, że są to dane "tymczasowe" - jak wynika z legendy badania Eurostatu.

Według danych Eurostatu najlepsza sytuacja w Europie w 2016 r. pod względem biegłego posługiwania się językiem obcym była w Szwecji, gdzie 3,4 proc. badanych posługiwało się wyłącznie językiem ojczystym. Co ciekawe - w 2022 r. odsetek ten wynosił więcej, bo 4,1 proc.

Na Litwie w 2016 r. dane wynosiły 4,5 proc., a w 2022 r. - 4,6 proc. W Danii w 2016 r. 4,2 proc. ankietowanych posługiwało się wyłącznie jednym językiem (brak danych za rok 2022), w Norwegii 7,9 proc. (brak danych za rok 2022), z kolei w Estonii 8,8 proc. w roku 2016, ale w 2022 r. już tylko 4,5 proc.

Zdjęcie W Polsce rośnie liczba osób znająca język obcy / 123RF/PICSEL

Jak na tle krajów Europy wypada Polska?

W Polsce w 2016 r. 32,9 proc. ankietowanych przyznało, że włada wyłącznie językiem polskim. W 2011 r. było to 38,1 proc., a w 2007 r. - 37,3 proc. Niestety w danych Eurostatu nie podano wyników za rok 2022 dla naszego kraju.

W 2016 r. 24,8 proc. dorosłych w UE w wieku produkcyjnym, którzy znali co najmniej jeden język obcy, stwierdziło, że zna na poziomie biegłym swój najbardziej znany język obcy. Ponad 80 proc. dorosłej populacji UE w wieku produkcyjnym, posiadającej wykształcenie wyższe, znało co najmniej jeden język obcy - wynika z badań Eurostatu.