Fala upałów przechodząca przez Polskę daje nam się we znaki, a na domiar złego mamy czasami do czynienia z tropikalnymi nocami, o których mowa, jeśli temperatura nie spada poniżej 20 st. C. W takich warunkach, gdy na wyposażeniu mieszkania nie mamy klimatyzacji, trudno o zaśnięcie, głęboki sen i odpowiednią regenerację.