Ekologiczny, drewniany biurowiec stanie w Warszawie

Czterokondygnacyjny biurowiec w technologii drewnianej zostanie zbudowany w Poleczki Park na warszawskim Ursynowie. Budynek został zaprojektowany przez pracownię Ambinet, a autorką projektu jest Magdalena Pios.

Obiekt wysoki na 16 m, o powierzchni 9300 mkw, zostanie wykonany przy użyciu drewna klejonego, płyt z drewna klejonego krzyżowo i elementów elewacyjnych prefabrykowanych w systemie szkieletowym. Żelbet zastosowany będzie wyłącznie w podziemiach budynku, na parterze, klatce schodowej i w szybach wind.

- Żelbet jest problematycznym materiałem ze względu na duży ślad węglowy związany z produkcją cementu i stali oraz zużycie piasku, który jest już zasobem deficytowym. Istnieją różne strategie mające na celu ten ślad węglowy ograniczyć. Jest to przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynku, bo im mniej energii budynek zużywa, tym ślad węglowy jest mniejszy. Kolejnym krokiem jest użycie materiałów o niższym śladzie węglowym. Jednym z nich jest właśnie drewno - mówi w rozmowie z Interią Magdalena Pios z pracowni Ambient.

Zdjęcie Biurowiec na Ursynowie ma być pierwszą, tak dużą konstrukcją drewnianą w Polsce. FOT. PRACOWNIA AMBINET / INTERIA.PL/Informacja prasowa

Biurowiec na Ursynowie ma być pierwszą tak dużą konstrukcją drewnianą w Polsce. To z kolei nie ułatwiło pracy architektce Magdalenie Pios.

- Projekt jest wyjątkowy, ponieważ konstrukcje drewniane w Polsce są używane, ale dotychczas w mniejszych obiektach. Ze względu na wysokość i dużą powierzchnię w projekcie biurowca w Poleczki Park musieliśmy pokonać trudności związane przede wszystkim z przepisami przeciwpożarowymi.

- Jest to zupełnie inny sposób projektowania, bo np. w obiektach standardowych, gdzie konstrukcja jest zazwyczaj żelbetonowa, stropy są płaskie, co pozwala na rozprowadzenie pod nimi instalacji. Natomiast w budynku drewnianym rozprowadzenie instalacji jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej wymagające.

- Dzieje się tak z uwagi na fakt, że płyty stropów opierają się na belkach, więc przestrzeń na instalacje musimy uzyskać podnosząc wysokość kondygnacji a jeśli to nie jest możliwe koordynować każde przejście instalacji przez konstrukcję - twierdzi Magdalena Pios.

Zdjęcie Biurowiec na Ursynowie zostanie wykonany przy użyciu drewna klejonego, płyt z drewna klejonego krzyżowo i elementów elewacyjnych prefabrykowanych w systemie szkieletowym / 123RF/PICSEL

Fotowoltaika i oszczędzanie wody

Drewniany biurowiec ma ograniczyć negatywny wpływ na środowisko z uwagi na mniejszy ślad węglowy, o którym już wspomniano. To jednak nie wszystko. Część energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, dlatego zostaną zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne.

Wprowadzone zostanie również rozwiązanie mające na celu oszczędzanie wody, poprzez zwiększenie retencji wody deszczowej.

- Z większości obiektów wodę deszczową w Warszawie odprowadza się do sieci kanalizacyjnej. My tę wodę odprowadzimy do specjalnego zbiornika, który jest elementem zagospodarowania terenu - oczkiem wodnym, które wraz z zielonym otoczeniem jest także miejscem życia małych zwierząt - dodaje Magdalena Pios.

Zdjęcie Drewniany biurowiec będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną i system zwiększający retencję deszczówki / 123RF/PICSEL

Czy drewniana konstrukcja może dorównać pod względem wytrzymałości "tradycyjnym" budynkom wykonanym z żelbetu? Czy o biurowiec wykonany z drewna trzeba specjalnie dbać? O to również zapytaliśmy Magdalenę Pios.

- Stosując elewację drewnianą, trzeba się pogodzić z tym, że będzie się ona starzała. Bez względu na zastosowane zabezpieczenia, wraz z upływem czasu wygląd elewacji będzie się zmieniać. Konstrukcje budynków projektuje się teoretycznie na 50 lat.

- Jest to założenie, które przyjmuje się na podstawie normy, ale w rzeczywistości konstrukcja budynku, który jest utrzymywany w dobrym stanie np. nie jest narażony na działanie wody, może służyć znacznie dłużej. I drewniana konstrukcja jest tak samo a powiedziałabym, że nawet bardziej trwała niż konstrukcja żelbetowa.

Zdjęcie Na Białołęce ukończono już budowę drewnianej biblioteki / Adam Burakowski/REPORTER / East News

Drewniana biblioteka na Białołęce już stoi

Drewniany biurowiec w Poleczki Park będzie już drugą, drewnianą realizacją pracowni Ambient. Niedawno ukończono budowę biblioteki Choszczówka na Białołęce. Biblioteka, która stanęła na ulicy Kłosowej, posiada dwie kondygnacje o powierzchni 670 mkw. Budynek powstał w technologii modułowej z prefabrykowanego szkieletu drewnianego.

Na parterze znajduje się m.in. wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia czasopism, mediateka, szatnia oraz sala wielofunkcyjna z zapleczem. Piętro to strefa młodszych mieszkańców dzielnicy. Tu zlokalizowano wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży oraz salę multimedialną - informuje Urząd Dzielnicy Białołęka.

Zdjęcie Drewniana biblioteka na Białołęce zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie 2024 r. / Adam Burakowski/REPORTER / East News

"W nowej bibliotece można będzie nie tylko wypożyczyć książki, czy multimedia, ale też zorganizować aktywności kulturalne, zajęcia biblioteczne, spotkania z autorami, dyskusje, spotkania klubów czytelników a także zajęcia dodatkowe np. plastyczne, teatralne itp. Poza działalnością związaną z podstawową funkcją obiektu, będzie też możliwość udostępniania części budynku - sali wielofunkcyjnej i sali multimedialnej np. jako sali konferencyjnej, miejsca imprez okolicznościowych itp." - czytamy na stronie bialoleka.um.warszawa.pl.

Inwestorem tego projektu jest miasto stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka. Biblioteka została nawet wyróżniona w konkursie PLGBC Polish Green Building Council Awards 2023 w kategorii na najlepszy projekt ekologiczny.

Biblioteka ma zostać oddana do użytku w pierwszej połowie br.