Otóż klienci sieci sklepów Żabka otrzymywaliby specjalną kartę płatniczą z limitem kredytowym w wysokości 1 tys. zł. Nie sprecyzowano, czy wskazany limit obowiązywałby w skali jednego miesiąca, ale prawdopodobnie właśnie tak by było. Jak informuje cashless.pl - karta miałaby służyć nie tylko do płatności za zakupy w sklepach Żabka, ponieważ klient mógłby z niej korzystać na wszystkich terminalach. Natomiast do zarządzania kartą służyłaby aplikacja.