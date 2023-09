W Zambii odkryto drewnianą konstrukcję sprzed prawie pół miliona lat

Na brzegu rzeki Kalambo w Zambii, w pobliżu drugiego co do wielkości afrykańskiego wodospadu Kalambo, archeolodzy odnaleźli dwie drewniane kłody sprzed prawie pół miliona lat. Nacięcia, jakie na nich odkryto, świadczą o tym, że jest to frafment jakiejś większej konstrukcji. To cenne znalezisko, bo rzuca zupełnie nowe światło na naszą wiedzę o trybie życia ludzi w epoce kamienia.

Zdjęcie W nowym badaniu wykorzystano metodę mierzącą ilość energii uwięzionej przez obiekt od czasu jego zakopania / Cover Images / East News