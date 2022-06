Spis treści: 01 Co to są wakacje kredytowe?

02 Wakacje kredytowe 2022. Na czym polegają?

03 Wakacje kredytowe 2022. Od kiedy?

04 Wakacje kredytowe 2022. Kto może skorzystać?

05 Czy wakacje kredytowe 2022 się opłacają?

06 Wniosek o wakacje kredytowe 2022. Jak i kiedy złożyć?

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty kredytu na pewien okres czasu. Warunki takich wakacji są uzależnione od oferty danego banku i trwają najczęściej od jednego do trzech miesięcy. W tym czasie kredytobiorca nie płaci raty zarówno kredytowej, jak i odsetkowej. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają osoby posiadające kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy.

Wakacje kredytowe 2022. Na czym polegają?

Wakacje kredytowe 2022 przyjęte przez rząd umożliwiają zawieszenie płatności łącznie ośmiu rat kredytu hipotecznego do końca 2023 roku. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę rat kredytu w dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe 2022. Od kiedy?

Skorzystanie z rządowych wakacji kredytowych będzie możliwe od 1 sierpnia 2022 r. Okresy, w których zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przysługuje kredytobiorcy, przedstawiają się następująco:

od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

- w wymiarze dwóch miesięcy; od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

- w wymiarze dwóch miesięcy; od dnia 1 stycznia 2023 r. - do dnia 31 marca 2023 r. - w wymiarze miesiąca;

- w wymiarze miesiąca; od dnia 1 kwietnia 2023 r. - do dnia 30 czerwca 2023 r. - w wymiarze miesiąca;

- w wymiarze miesiąca; od dnia 1 lipca 2023 r. - do dnia 30 września 2023 r. - w wymiarze miesiąca;

- w wymiarze miesiąca; od dnia 1 października 2023 r. - do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze miesiąca.

Zdjęcie Jeszcze w tym roku kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę zobowiązań łącznie w czterech miesiącach / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Wakacje kredytowe 2022. Kto może skorzystać?

Wakacje kredytowe mają charakter powszechny. Oznacza to, że mogą z nich skorzystać wszystkie osoby, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązanie będzie dostępne jedynie dla kredytobiorców, posiadających zadłużenie w polskim złotym. Wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednego kredytu mieszkaniowego, ale bez względu na to, czy ma on zmienne, czy stałe oprocentowanie.

Czy wakacje kredytowe 2022 się opłacają?

Wakacje kredytowe nie oznaczają, że bank podaruje nam część długu. Raty, których nie zapłacimy podczas zawieszenia kredytu hipotecznego - nie przepadają, a okres spłaty zostanie odpowiednio wydłużony.

Wakacje kredytowe wypracowane w ramach rządowej ulgi dla kredytobiorców pozwalają na bezpłatne zawieszenie spłaty zobowiązań, o czym nie można powiedzieć w przypadku rozwiązań oferowanych przez banki. Zatem to opłacalne rozwiązanie dla osób posiadających kredyt hipoteczny, by odciążyć domowy budżet na pewien czas.

Wniosek o wakacje kredytowe 2022. Jak i kiedy złożyć?

Wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w za pośrednictwem aplikacji bankowej lub poczty elektronicznej. Według projektu ustawy wakacje kredytowe rozpoczynają się już z chwilą dostarczenia wniosku do kredytodawcy.

Gdzie można pobrać wniosek o wakacje kredytowe? Na tę chwilę rząd nie przedstawił wzoru takiego wniosku. Ma to nastąpić wkrótce.

