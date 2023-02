Zobacz też: Wtedy najlepiej przejść na emeryturę. Zyskasz o kilkaset złotych więcej

Waloryzacja emerytur o 250 zł brutto? Nie dla wszystkich

Zdjęcie Waloryzacja emerytur 2023. Wypłaty ruszają 1 marca / Marek BAZAK/East News / East News

Każda osoba uprawniona do pobierania świadczenia otrzyma z ZUS informację o nowej wysokości swojego świadczenia.

- Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej - przekazała szefowa ZUS.

Od 1 marca minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto, co oznacza wzrost o 250 zł. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły odpowiedni staż ubezpieczeniowy. W przypadku kobiet wynosi on co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn - co najmniej 25 lat.

Oznacza to, że jeśli ktoś nie ma prawa do minimalnej emerytury, nie ma również prawa do bardziej korzystnej waloryzacji kwotowej.

