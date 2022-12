Spis treści: 01 Wtedy przejdź na emeryturę. Otrzymasz dodatkowe pieniądze

Wysokość emerytury zależy od kilku czynników. W pierwszej kolejności znaczenie ma kwota kapitału zgromadzonego na koncie ZUS. Ważny jest również miesiąc przejścia na emeryturę - dzięki temu możemy otrzymać dodatkowe pieniądze.

Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na wysokie emerytury. Inflacja sprawia, że starają się pozyskać zastrzyk gotówki na różne sposoby. Dobra okazja nadarzy się już w 2023 roku - w przyszłym roku nastąpi waloryzacja emerytur.

Wtedy przejdź na emeryturę. Otrzymasz dodatkowe pieniądze

Osoby, które chcą otrzymać wyższą emeryturę muszą w określonym czasie przejść na emeryturę. Miesiąc ma znaczenie - jeśli zrobimy to w odpowiednim terminie, otrzymamy dodatkowe środki. Na waloryzacji w 2023 roku zyskają seniorzy planujący zakończenie działalności zawodowej.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2023 roku? Istnieje konkretny termin - najlepiej, jeśli seniorzy zrobią to nie później niż w lutym.

Waloryzacja emerytur 2023. Ile wyniesie emerytura?

Półtora miesiąca temu rząd poinformował, że ostateczny kształt waloryzacji emerytur poznamy w lutym 2023 roku.

Jednak z przyjętego projektu budżetu wynika, że wyniesie ona co najmniej 13,8 proc. Pod koniec października 2022 roku Sejm przyjął ustawę określającą waloryzację świadczeń w przyszłym roku. Senat w połowie listopada zaakceptował ją bez poprawek.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, najniższe świadczenia zostaną podwyższone do wysokości 1588, 44 zł. Chodzi o emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rentę rodzinną czy socjalną. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1191,33 złotych.

Minimalna gwarantowana podwyżka świadczeń została ustalona na poziomie 250 zł brutto - to 227,50 zł na rękę.

Zgodnie z przewidywaniami rządu obecna emerytura wynosząca 1638 zł netto wzrośnie do 1865, 50 zł netto.

Jeżeli senior zdecyduje się przejść na emeryturę w lutym 2023, nie straci trzynastej emerytury, która zgodnie z harmonogramem ZUS jest wypłacana w kwietniu.

Emerytura po waloryzacji. Dla kogo dodatkowe pieniądze?

Otrzymanie emerytury po waloryzacji zależy od ukończenia wieku emerytalnego - dla kobiet to 60 lat, a mężczyzn 65 lat. Oprócz tego senior musi udowodnić okres ubezpieczenia. Wniosek o emeryturę można złożyć 30 dni przed osiągnięciem wskazanego wieku.

Co wpływa na wysokość emerytury? To staż pracy i kapitał emerytalny gromadzony w trakcie zatrudnienia. Ostateczna wysokość świadczenia zależy od waloryzacji składek i emerytur oraz raporty GUS.

