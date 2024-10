Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak w środku wygląda najbardziej kontrowersyjny budynek w Polsce?

Po pięciu latach intensywnych prac, masie nieprzychylnych komentarzy i wielu utrudnieniach, które towarzyszyły mieszkańcom stolicy, nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej została oficjalnie otwarta . Tym samym na własnej oczy można było wreszcie przekonać się, co skrywa wnętrze jednego z najbardziej konwersyjnych budynków ostatnich lat, który jednocześnie jest pierwszym powojennym budynkiem w Warszawie, który powstał z myślą o sztuce współczesnej .

MSN charakteryzuje się białą, minimalistyczną bryłą (mającą 20 tysięcy metrów kwadratowych), która według jej twórcy ma harmonijnie wpasowywać się w sąsiedztwo - tętniącą życiem ulicę Marszałkowska wraz z domami towarowymi oraz Pałac Kultury i Nauki . Wykonany z betonu architektonicznego budynek posiada przeszklony parter, który wydaje się "unosić" nad ziemią, a jego otwarty charakter symbolizuje dostępność dla wszystkich warszawiaków. Obiekt składa się z sześciu kondygnacji skupionych wokół monumentalnej klatki schodowej, znajdującej się w centrum budynku. Dodatkowo panoramiczne okna skierowane na plac Defilad i ulicę Marszałkowską mają pozwalać zwiedzającym doświadczać miasta z nowej perspektywy . Architekt Phifer określił to jako "miejskie forum", czyli miejsce otwarte na codzienną aktywność i spotkania mieszkańców stolicy.

- "Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest budynkiem długo oczekiwanym - mówiła w wywiadach Joanna Mytkowska, dyrektorka muzeum. - Ten budynek rozpoczął przebudowę centrum Warszawy i zmianę jego symbolicznej wymowy z postsowieckiego na pewne swej nowoczesnej tożsamości, żywo rozwijające się miasto . MSN to również znak zmiany społecznej, jaka się w Polsce wykonała. W centrum Warszawy powstał publiczny, ogólnodostępny budynek, którego misją jest włączać w rozmowę o sztuce coraz to nowe grupy publiczności i popularyzować emancypację".

Uroczyste otwarcie - Rafał Trzaskowski zaprasza do MSN

25 października o godz. 19 rozpoczęła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej siedziby MSN, która od teraz mieści się przy ulicy Marszałkowskiej 103 . Z dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Pańskiej 3, ruszył symboliczny przemarsz "Delegacji Śląskich Spraw" do nowego adresu. Za performance opowiadali artyści Bambi van Balen oraz nat skoczylas z kolektywu Tools for Action, którzy przy muzyce DJ'a Asidrona stworzyli defiladę sztuki ze święcącymi balonami napełnionymi helem, które oświetlały im drogę w trakcie przemarszu.

- "To jest wyjątkowy moment dla Warszawy. Dziś otwieramy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od dekad nie było w stolicy miejsca od podstaw zbudowanego z myślą sztuce. Chcemy całkowitej przemiany centrum Warszawy . Jednym z jego symboli będzie właśnie MSN i plac Centralny, który otworzymy już wiosną. Bardzo się z tego cieszę, zwłaszcza, że na tę chwilę czekaliśmy wiele lat" - mówił Rafał Trzaskowski, podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby muzeum.

- powiedział przedstawiciel paczki znajomych, którzy chcieli wejść na wystawy już pierwszego dnia - "Wokół budynku, jak i całej koncepcji muzeum było tyle kontrowersji, że chcemy jak najszybciej na własne oczy przekonać się, o co tyle szumu i czy warto było czekać".

Kolejka do wejścia do muzeum ciągnęła się przez znaczną cześć ulicy Marszałkowskiej i według relacji niektórych osób trzeba było odstać w niej nawet kilka godzin Marysia Zawada/REPORTER East News

A na co tak właściwie można było liczyć? Wystawa "Trudna miłość. Muzeum między placem a Pałacem" witała odwiedzających na parterze , gdzie można było nabyć najnowsze wydawnictwa muzealne. Szczególne wrażenie robiła także instalacja "White Descent" autorstwa węgierskiej artystki Katalin Ladik, inspirowana twórczością Marcela Duchampa. Zbigniew Libera przedstawił dzieło roboczo nazwane "Inwazja na muzeum", powstałe podczas publicznej sesji zdjęciowej wykonanej w budynku MSN-u przed jego otwarciem. Wśród prac prezentowanych w nowym gmachu znalazł się także wielkoformatowy obraz Karoliny Jabłońskiej "Słoiki 2024" o wymiarach 250 na 760 centymetrów , który później będzie eksponowany w kawiarni. Kolejnym dziełem, które wzbogaci nową siedzibę, jest instalacja dźwiękowa Wojciecha Bąkowskiego, umieszczona w podcieniach budynku.

Oczekiwania kontra rzeczywistość. Co odwiedzający sądzą o MSN

To brzydki, przeskalowany, bardzo drogi obiekt, który dodatkowo zrujnował i tak już zaniedbane centrum stolicy

A jakie były wrażenia dotyczące nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Wśród odwiedzających pojawiały się mieszane odczucia — od zachwytu nad przestronnością i wystawionymi dziełami, po frustrację wynikającą z tłumu, który utrudniał dostęp do sztuki . Mimo wszystko architektura budynku, jak i prezentowane prace robiły duże wrażenie.

To fantastyczna otwarta przestrzeń, która daje miastu możliwość prezentacji sztuki i angażowania ludzi. Budynek jest wspaniały

- powiedziała młoda dziewczyna, której udało dostać do środka. Z kolei jeszcze inny odwiedzający zwrócił uwagę na świetny program performatywny, dzięki któremu mógł jeszcze bardziej odczuć fizyczne wymiary budynku - wysokość sal, fakturę ścian i inne elementy architektury.

- "Było to dla mnie szczególne doświadczenie, bo zamiast oglądać sztukę, mogłem zanurzyć się w całej przestrzeni budynku " - wyznał zwiedzający, choć przyznał, że duże zainteresowanie muzeum i tłok mogą być dla niektórych osób mocno przytłaczające i to mogło przesądzić o ogólnej ocenie muzeum.

Z kolei dzięki rozbudowanej części edukacyjnej, rodziny z dziećmi mogły uczestniczyć w specjalnych warsztatach artystycznych, co również było szeroko komentowane wśród zwiedzających. Wydarzenie takie jak "Turnus show - Pokaż, na co Cię stać!", było szczególnie oblegane, ponieważ to właśnie tam goście mogli zaprezentować własne umiejętności, zyskały popularność i były postrzegane jako przyjazne dla każdego, kto chciał uczestniczyć w sztuce bez barier czy uprzedzeń.