Wąż to nie zabawka

Ciepły letni dzień we wsi Kantar w Turcji, dwulatka spędza czas w przydomowym ogródku. Nagle zauważa pełznącego w jej stronę, półmetrowego węża. Dziewczynka mogła wziąć go za ruchomą zabawkę bądź zwyczajnie chciała pobawić ze zwierzątkiem. Nieświadoma niebezpieczeństwa wzięła go do rąk. Gad, czując zagrożenie, ukąsił dziecko w wargę. Dziewczynka poczuła ból, zaczęła krzyczeć i w akcie zemsty, także wbiła swoje małe ząbki w ciało węża.

Śmiercionośne ugryzienie

Zaalarmowani płaczem dziecka sąsiedzi przybiegli do ogródka, gdzie ujrzeli dwulatkę zaciskającą zęby na półmetrowym wężu. Natychmiast wyrwali gada z jej rąk. Ślady po ugryzieniu zwierzęcia były dobrze widoczne na wardze dziewczynki, toteż dorośli szybko zorientowali się w sytuacji, udzielili dwulatce pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Do końca nie wiadomo, kto był odpowiedzialny za śmierć zwierzęcia. Część mediów podaje, że to dziecko zagryzło węża, inne twierdzą, że zabili go sąsiedzi udzielający dwulatce pomocy.



Dziewczynka trafiła do Szpitala Położniczego i Dziecięcego w pobliskim mieście Bingol. Lekarze stwierdzili, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwulatka pozostała w szpitalu przez dobę na obserwacji, po czym wróciła do domu. Ojciec dziewczynki, który podczas zdarzenia był w pracy, skomentował sytuację słowami: “Allah czuwał nad nią". Nie wiadomo, gdzie w chwili rozgrywania się tragedii przebywała matka dziecka.



W Turcji trzeba uważać na węże

Turyści odwiedzający Turcję powinni być świadomi, że jest ona domem dla ponad 45 gatunków węży, z czego 12 jest jadowitych i stanowi szczególne zagrożenie dla człowieka, dlatego należy unikać kontaktu z nimi.

