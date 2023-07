Kto może pobierać 14. emeryturę?

Po raz pierwszy 14. emerytura została wypłacona seniorom w 2021 r. i dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, "czternastka" wyniosła wówczas 1250,88 zł brutto.

Obecnie, na 14. emeryturę mogą liczyć seniorzy, pobierający świadczenie mniejsze niż 4438,44 zł brutto. Należy jednak dodać, czternastka będzie rozliczana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". W praktyce oznacza to, że całą kwotę 14. emerytury, czyli 1588,44 zł brutto, otrzymają uprawnieni, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.

Jaki będzie ostateczny kształt "czternastki"?

Senat przyjął w czerwcu dwie poprawki do ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, proponując, by wysokość kwoty, do której 14. emerytura ma być wypłacona, wynosiła 120 proc. średniej emerytury, a nie 2900 zł.

Druga poprawka zakładała, że o wysokości i terminie wypłaty 14. emerytury powinien decydować parlament w ustawie, a nie rząd w rozporządzeniu.

Ostatecznie obie poprawki Senatu nie uzyskały poparcia rządu. Oznacza to m.in., że czas wypłaty tego świadczenia będzie elastyczny, a o tym, kiedy wypłacać "czternastkę", decydować będzie Rada Ministrów.

Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg informowała na koniec czerwca, że seniorzy mogą spodziewać się 14. emerytury pod koniec sierpnia lub na początku września.

Na piątek zaplanowane jest w Sejmie głosowanie za ostatecznym kształtem 14. emerytur.

Jak ubiegać się o 14. emeryturę?

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku.

Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje - czytamy w komunikacie ZUS.