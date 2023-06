Jak obliczyć swoją emeryturę? Wystarczy kilka danych

Porady

Spora część aktywnych pracowników już dziś zastanawia się nad wysokością swojej przyszłej emerytury. Nie jest to żadna tajemnica, ponieważ na stronie ZUS znaleźć możemy specjalny kalkulator, który pozwala wyliczyć prognozowaną emeryturę. Jak to zrobić, by wynik był jak najbardziej miarodajny?

Zdjęcie Na stronie ZUS znajduje się darmowy kalkulator, który pozwala obliczyć przyszłą emeryturę / 123RF/PICSEL