Ważne zmiany dotyczące numeru PESEL. Koniec z oszustwami?

Życie i styl

W dobie coraz to bardziej wyrafinowanych metod oszustw wiele osób obawia się o bezpieczeństwo swoich danych i możliwe stanie się ofiarą nadużyć finansowych. 17 listopada wprowadzono jednak ważną funkcję dotyczącą numeru PESEL - każdy obywatel może go teraz zastrzec, tak by oszuści nie mogli się nim posłużyć np. przy próbie zaciągnięcia kredytu.

Zdjęcie Będzie można zastrzec swój numer PESEL / Andrzej Hulimka / Reporter