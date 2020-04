Wiek nie ma znaczenia

Kiedyś był żołnierzem, w dobie epidemii został bohaterem. To zdumiewające, w jaki sposób mężczyzna w podeszłym wieku zebrał imponującą sumę na walkę z COVID-19.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Każdy może pomagać



Jak podaje BBC, 99-letni weteran wojenny, Tom Moore, postanowił uzbierać 1000 funtów, by wesprzeć służbę zdrowia w Wielkiej Brytanii. Z racji wieku ma problemy z chodzeniem, ale zrobił 100 okrążeń wokół swojego ogródka, wspomagając się chodzikiem, by zachęcić ludzi do wpłacania datków na potrzeby medyków i ofiar pandemii.



Kiedy mu się to udało, obiecał pokonać następne 100 kółek.



Zbiórka nieco wymknęła się spod kontroli, gdyż wsparło ją 170 tys. osób, które zebrały 4 mln funtów. Szefowa organizacji, do której trafią pieniądze, z uznaniem i podziwem wyrażała się o starszym panu.



Nazwała go inspiracją i wzorem do naśladowania. Zebrane środki zostaną przekazane na stworzenie pomieszczeń dla lekarzy, gdzie będą mogli odpocząć i zregenerować siły do dalszej pracy, zakup sprzętu elektronicznego, za pomocą którego pacjenci będą się mogli porozumiewać ze swoimi rodzinami i psychologiczne wsparcie dla ozdrowieńców oraz medyków ryzykujących swoje zdrowie dla zarażonych wirusem.



Odwaga i wdzięczność



Kapitan Moore odwagi i dyscypliny nauczył się w wojsku. W czasie drugiej wojny światowej walczył w Indiach i Birmie. Powtarza, że trzeba wierzyć, że wszystko zmieni się na lepsze. Nie z takich tarapatów wychodziliśmy, stąd i tym razem damy sobie radę.



Pan Moore ma dużo szacunku dla służby zdrowia, bo sam wiele jej zawdzięcza. Kilka lat temu leczył się na raka skóry, a w 2018 roku miał uraz biodra. Wspomina, że podczas pobytu w szpitalu trafił na świetnych lekarzy i pielęgniarki, dzięki którym powrócił do zdrowia. Teraz, kiedy walczą z wirusem na pierwszej linii frontu, chciałby im podziękować za ich odwagę i poświecenie.



Były żołnierz stał się osoba rozpoznawalną, po tym jak pojawił się w programie śniadaniowym BBC, a tysiące ludzi entuzjastycznie komentowało wielki czyn seniora na jego profilu na Twitterze, nazywając go bohaterem i przesyłając mu życzenia zdrowia i pomyślności. Jego setne urodziny miały być hucznie świętowane przez 100 osób, lecz z powodu koronawirusa zostały odwołane.