Większość przerażają, ale są ważne dla środowiska. Co z tymi osami?

​Osy są tak samo ważne jak pszczoły dla ekosystemów, gospodarki i ludzkiego zdrowia - zastrzegają naukowcy w artykule na łamach pisma "Biological Reviews".

Zdjęcie Osa; zdj. ilustracyjne / PICSEL123 / 123RF/PICSEL

Reklama

Według najnowszych badań osy odgrywają olbrzymią rolę w środowisku naturalnym, a pośrednio mają ważny wpływ na gospodarkę, a nawet ludzkie zdrowie.

Reklama

Naukowcy przeprowadzili metaanalizę ponad 500 artykułów naukowych, dotyczących w sumie ok. 33 tys. gatunków os, a przede wszystkich roli, jaką odgrywają w ekosystemie.

- Osy należą do tych owadów, które uwielbiamy nienawidzić - opisuje badaczka Seirian Sumner z University College London (W. Brytania). Jak dodaje, pszczoły, które również żądlą, mają dobrą opinię, ponieważ ludzie wiedzą, że te zapylają i wytwarzają miód.

I dodaje, że rola os w ekosystemie ciągle jest niedoceniana. - Dopiero zaczynamy właściwie rozumieć wartość ich działań na rzecz ekosystemu - kontynuuje Sumner.

Miliardy dolarów zysku dzięki osom?

Osy należą do drapieżników, a ich ofiarami często stają się owady zagrażające plonom. Naukowcy oszacowali, że ta funkcja os warta jest 416 mld dolarów rocznie w skali świata. Jak dodają, można by używać os w rolnictwie do redukcji populacji szkodników.

Z kolei zasługi os jako zapylaczy oszacowano na 250 mld dolarów rocznie w skali świata. Z badań wynika, że osy odwiedzają co najmniej 960 gatunków kwiatów. W tym 164 gatunki, które są całkowicie zależne od zapylania przez osy, jak niektóre storczyki.

Wiele os należy do wszechstronnych zapylaczy. Mogą więc zapylić roślinę, gdy z ekosystemu zniknie jej pierwszorzędny zapylacz.

Naukowcy wymieniają również inne zasługi os, np. w medycynie, gdzie wykorzystuje się ich jad i ślinę, które mają właściwości antybiotykowe.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

* * *



Zobacz więcej: