Samica osiąga długość do 1,5 m , natomiast samce mają zazwyczaj ok. 80 cm. Samica na przełomie wiosny i lata składa od ośmiu do dwudziestu jaj, choć zdarzają się przypadki, że jest ich nawet aż czterdzieści. Po dwóch miesiącach wylęgają się młode węże długości około 15 cm - 20 cm - informują Lasy Państwowe.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy zaskroniec zapuści się do naszego ogrodu? Wąż do złożenia jaj często wybiera kompostownik, ponieważ jego temperatura zazwyczaj jest dosyć wysoka. Jeśli posiadamy w ogrodzie oczko wodne, to niewykluczone, że i tam spotkamy zaskrońca.