Co działo się w Wielki Piątek?

Wielki Piątek to po Wielkim Czwartku drugi dzień Triduum Paschalnego, kończącego okres Wielkiego Postu, który poprzedza Wielkanoc. To wyjątkowo ważny dzień dla wszystkich chrześcijan. Co nam przypomina Wielki Piątek?

Ten dzień upamiętnia męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To czas zadumy - jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. Wierni gromadzą się w kościołach, odśpiewują nabożeństwo pasyjne (nazywane Gorzkimi Żalami) oraz rozważają wspólnie kolejne stacje drogi krzyżowej - uczestnicząc w Liturgii Męki Pańskiej. Chrześcijanie w Wielki Piątek adorują również krzyż.

Wielki Piątek - mimo że upamiętnia jedną z największych prawd wiary katolickiej - nie jest świętem obowiązkowym. Co za tym idzie, chrześcijanie w drugi dzień Triduum Paschalnego nie mają obowiązku odwiedzenia kościoła. Większość osób wierzących decyduje się jednak na ten gest.

Czy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy?

Wiele osób co roku zastanawia się, czy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Pytanie to nie jest bezzasadne. Triduum Paschalne to dni wolne od nauki. Dzieci i młodzież zarówno w Wielki Czwartek, jak i Wielki Piątek nie uczestniczą więc w zajęciach edukacyjnych. A czy osoby pracujące mają wówczas wolne?

W ponad połowie państw należących do Unii Europejskiej Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym. Obywatele między innymi Austrii, Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii czy Szwecji w drugi dzień Triduum Paschalnego nie udają się do pracy.

W Polsce zgodnie ustawą o dniach wolnych od pracy, obowiązuje łącznie 13 dni ustawowo wolnych w całym roku kalendarzowym. Niestety, do dni tych nie zalicza się Wielki Piątek. Oznacza to, że Polacy - zarówno w Wielki Czwartek, jak i Wielki Piątek - pracują normalnie.

