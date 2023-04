Wielkanocne potrawy. Lepiej kupić czy zrobić w domu?

Kuchnia Przepyszna sałatka Ewy Wachowicz na Wielkanoc. Przygotujesz ją w 10 minut! Wielkanoc to dwa dni świąt. Biorąc jednak pod uwagę, że w tym czasie Polacy spotykają się całymi rodzinami i większość czasu spędzają przy stołach, potrzeba sporej ilości jedzenia. Nie brakuje więc ciast, pieczonych mięs, czy też różnego rodzaju wędlin i sałatek.

Ceny żywności szybują w ekspresowym tempie, a więc organizacja tegorocznych świąt nie będzie obojętna dla portfeli. Wiele osób samodzielnie przygotowuje potrawy i ciasta w domowym zaciszu. Osoby, które jednak nie mają na to czasu, decydują się na zakupienie gotowych wielkanocnych przysmaków. Weźmy więc pod lupę sernik, babkę wielkanocną oraz sałatkę jarzynową i sprawdźmy, jak wyglądają ceny w miejscach, które oferują wielkanocny catering oraz ile kosztuje przygotowanie ich w domu. Podane ceny produktów będą uśrednione ze względu na fakt, że w każdym sklepie się od siebie nieco różnią. Podobnie będzie w przypadku gotowych potraw. Zostanie zastosowany przedział cenowy.

Zdjęcie Wielkanoc to spore wydatki / © Panthermedia

Sernik tradycyjny - ile kosztuje?

Sernik tradycyjny to jedno z tych ciast, które króluje na wielkanocnych stołach Polaków. W tym wypadku weźmy pod lupę najprostszy przepis. Obecnie ceny potrzebnych produktów wyglądają następująco:

twaróg 10 zł/kg

jajka 10 zł/10 szt.

masło 6-8 zł/200 g

mąka ziemniaczana 5 zł/1 kg

cukier puder 4 zł/400 g

cukier wanilinowy 1 zł/30 g

Zdjęcie Wielu Polaków w te święta szczególnie uważa na wydatki / 123RF/PICSEL

Obliczenia wskazują, że wykonanie takiego sernika samodzielnie w domu kosztuje 25,7 zł. Cena dotyczy jedynie konkretnej gramatury składników niezbędnych do zrobienie jednego ciasta.

Do przygotowania tradycyjnego sernika potrzeba mniej więcej kilogram twarogu (10 zł), pięć jajek (5 zł), 200 g masła (ceny się wahają, a więc przyjmijmy średnią cenę 7 zł), cztery łyżki mąki ziemniaczanej (0,2 zł), półtora szklanki cukru pudru (2,5 zł) i opakowanie cukru wanilinowego (1 zł).

Zdjęcie Okazuje się, że zrobienie sernika samodzielnie w domu kosztuje nieco ponad 25 zł / 123RF/PICSEL

Przeglądając oferty wielkanocne różnych restauracji, można zauważyć, że ceny znacząco się od siebie różnią. Przykładowo Magda Gessler w "Słodki Słony" oferuje 0,95 kg sernika świątecznego (podkreślając, że waga może się wahać +/- 10 g) za 95 zł. Ewa Wachowicz i restauracja "Zalipianki" ma natomiast do zaoferowania sernik z lukrem za 120 zł za sztukę. Warto podkreślić, że tak wysokie ceny mogą wynikać z faktu, że obie restauracje cieszą się renomą, a więc mniej znane lokale oferują te ciasta w znacznie niższych cenach - 50-60 zł/kg. Różnica w cennikach jest również zauważalna, jeśli chodzi o mniejsze miasta i miejscowości. Tamtejsze restauracje sprzedają sernik wielkanocny za 30-40 zł/kg. W tym wypadku samodzielnie wykonanie go w domu jest tańsze.

Babka wielkanocna - lepiej upiec czy kupić?

Zdjęcie Magda Gessler, jak wielu innych restauratorów i restauratorek, ma w swojej ofercie wielkanocne potrawy / Artur Zawadzki/REPORTER / Reporter

Podobnie jak sernika babki wielkanocnej nie może zabraknąć podczas świąt. Analogicznie skupmy się na najprostszym przepisie, który składa się z:

jajek (10 zł/10 szt.)

masła (6-8 zł/200 g)

cukru (6 zł/1 kg)

mąki pszennej (3 zł/1 kg)

mąki ziemniaczanej (5 zł/1 kg)

proszku do pieczenia (0,6 zł/15 g)

Zdjęcie Do przygotowania babki wielkanocnej potrzeba zaledwie kilku składników / 123RF/PICSEL

Załóżmy więc, że potrzeba cztery jajka (4 zł), 150 g masła (5,25 zł przy założeniu, że kostka kosztuje 7 zł), 200 g cukru (1,2 zł), 150 g mąki pszennej (0,45 zł), 80 g mąki ziemniaczanej (0,4 zł) i 5 g proszku do pieczenia (0,2 zł). Zsumowanie tych cen wskazuje, że upieczenie babki wielkanocnej w domu kosztuje 11,5 zł. Oczywiście cena może się różnić w przypadku, gdy ktoś preferuje dodać większą ilość masła lub mniejszą ilość cukru i dodatkowo zrobić lukier do dekoracji.

Magda Gessler oferuje babkę drożdżową, a więc składniki mogą się nieco różnić od siebie niż w przypadku też wyżej wspomnianej babki wielkanocnej. W cenniku "Słodki Słony" widnieje 65 zł za 0,8 kg z uwzględnieniem, że waga może się wahać +/- 10 g. W innych miejscach można się spotkać z podobnymi cenami, czyli 50-60 zł/kg. Mniej popularne lokale mają w ofercie wielkanocnej babki za 40 zł/kg. Warto podkreślić, że w niektórych miejscach można ją kupować w znacznie mniejszych kawałkach. Nie mniej jednak nawet przy uwzględnieniu dodatków do wielkanocnej babki upieczenie jej w domu jest tańsze.

Sałatka jarzynowa - co się bardziej opłaca?

Zdjęcie W "Zalipiankach" kilogram sałatki to koszt 67 złotych / archiwum prywatne / 123RF/PICSEL

Sałatka jarzynowa to klasyk, który Polacy przygotowują zarówno na Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc. W delikatesach "U Fukiera" Magda Gessler ma w ofercie sałatkę jarzynową z grzybkami marynowanymi za 41 zł/300 g, a więc kilogram to koszt prawie 137 zł. Ewa Wachowicz w "Zalipiankach" sałatkę jarzynową oferuje za 67 zł/kg. Można się również spotkać z cenami 30-40 zł za kilogram. Wszystko to zależy od lokalizacji danej restauracji.

Do przygotowania sałatki jarzynowej potrzeba:

marchewkę (5 zł/kg)

ziemniaki (2,5 zł/kg)

jajka (10 zł/10 szt.)

puszkę groszku (średnio 5zł)

ogórki kiszone (5 zł/400 g)

jabłko (średnio 5 zł/kg)

majonez (7 zł/250 ml)

W tym wypadku cena może się różnić ze względu na wagę warzyw. W obliczeniach założono ich średni ciężar. Przyjmijmy, że potrzeba trzy marchewki (0,75zł/150 g), trzy ziemniaki (0,75 zł/300 g), trzy jajka (3 zł), puszkę groszku (5 zł), pięć ogórków kiszonych (3,12 zł/250 g), jabłko (0,5 zł/100 g) i cztery łyżki majonezu (2,8 zł/100 ml). Całkowity koszt zrobienia sałatki jarzynowej wynosi więc 15,92 zł.

