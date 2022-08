W taryfikatorze mandatów od lat znajdowały się pozycje dotyczące tablic rejestracyjnych

Do pewnego momentu za nieprawidłowości związane właśnie z tablicami mowa była o symbolicznych mandatach w wysokości 50-100 zł

W 2022 roku to się zmieniło. Teraz kierowcom grozi nawet kara do 1500 zł. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają

Kiedy i w jakim przypadku można dostać mandat za tablice?

Mandat za brudne tablice rejestracyjne - 100 zł

Jak informuje policja, jeżeli kierujący pojazdem nie dopełni obowiązku utrzymania tablic i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności, powinien liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł.

300 zł mandatu za tablice rejestracyjne złego rozmiaru

Zgodnie z nowymi przepisami większa kara grozi także za wykorzystanie tablic rejestracyjnych, w innym niż powinny rozmiarze. Jeżeli samochód nie ma miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego na jednorzędowe i małe tablice, musi liczyć się z karą w wysokości 300 złotych. To kara za oszukanie urzędnika podczas rejestracji pojazdu.

Mandat za zasłanianie czy ozdabianie tablic rejestracyjnych - 500 zł

Kierowcy często zasłaniają lub ozdabiają tablice rejestracyjne (znakami, napisami, itp.) uniemożliwiając przy tym odczytywanie numerów. Policja podkreśla, że zasłanianie tablic rejestracyjnych jest działaniem umyślnym i tu nie ma żadnych wątpliwości co do karania kierowców. Taryfikator mandatowy określa, że kara za to wynosi aż 500 zł. Przypomnijmy, wcześniej było to 50 zł.

Za zasłanianie tablic rejestracyjnych grozi mandat

Mandat za tablice rejestracyjne w niewłaściwym miejscu - 500 zł

Na tablice rejestracyjne wyznaczone jest konkretne miejsce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w sytuacji, kiedy pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną należy umieścić w środku szerokości pojazdu. Jeśli to utrudniałoby np. widoczność tablicy - to można to zrobić po lewej stronie pojazdu. Co ważne, wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m.

A co jeśli tablice zostaną umieszczone w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone np. za szybą albo na zderzaku. Grozi za to mandat 500 zł.

Mandat za brak tablic rejestracyjnych - 1500 ZŁ

To jest najwyższa kara, jaką może dostać kierwca jeśli chodzi o tablice rejestracyjne, a dokładniej ich brak. 1500 zł grzywny wynika z art. 94. § 2. za poruszaniem się pojazdem pomimo braku dopuszczenia do ruchu. Dodatkowo kierowca otrzyma 1 punkt karny. Policja zatrzyma także dowód rejestracyjny auta i zabroni dalszej podróży, a pojazd będzie musiał zostać usunięty z drogi publicznej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami - wynajęciem lawety.