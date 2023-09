Wiemy, ile zarabiają posłowie i senatorowie. Jest czego zazdrościć?

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Parlamentarzyści lubią powtarzać, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, lecz taka decyzja jest podyktowana wyższymi celami - patriotyzmem i walką o to, by „wszystkim żyło się lepiej”. Skoro tak, to przyjrzyjmy się wynagrodzeniom, jakie otrzymują posłowie i senatorowie. Tym bardziej, że wybory zbliżają się wielkimi krokami.

Zdjęcie Wynagrodzenia posłów i senatorów mogą robić wrażenie / Piotr Molecki / East News