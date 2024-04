Nowa atrakcja w Wolinie już otwarta. Jej stróżem stał się niezwykły kocur

Kot Zenek, którego poznamy po jego charakterystycznym czarno-białym futerku, stał się nieodłącznym elementem atrakcji, jaką jest wieża widokowa w Wolinie. Towarzyski kocur szybko skradł tam serca lokalnych mieszkańców i władz miasta.



Wszystko rozpoczęło się od budowy wieży, którą zainteresował się Zenek. Podczas prac regularnie zaglądał do ekipy pracującej, nadzorując budowę swoim bystrym okiem. Jego sympatyczna natura i potrzeba kontaktu z człowiekiem sprawiły, że stał się nie tylko ulubieńcem budowlańców, ale i integralną częścią projektu.



Robotnicy zżyli się z mruczkiem, a więc wybrali się do burmistrzyni Wolina, Ewy Grzybowskiej z prośbą o to, aby Zenek mógł pozostać na wieży. Władze miasta okazały przychylne nastawienie do tej nietypowej prośby, a kot doczekał się nawet własnej posiadłości - budki z napisem "Ja tu stróżuję. Zenek".

Wieża widokowa w Wolinie. Możemy z niej podziwiać piękną panoramę miasta

Wieża widokowa w Wolinie została oficjalnie otwarta 23 marca. To nie tylko symbol rozwoju miasta, ale także nowa atrakcja turystyczna, która przyciąga uwagę nie tylko lokalnej społeczności, ale także odwiedzających z różnych regionów kraju.



Znajdująca się na wysokości 26 metrów platforma widokowa oferuje zapierający dech w piersiach widok na Zalew Szczeciński oraz malowniczą panoramę miasta.



Co więcej, wieża została zaprojektowana z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, co sprawia, że każdy może cieszyć się tym niezwykłym punktem widokowym. Cała konstrukcja, wykonana głównie z drewna modrzewiowego, dodaje wieży charakteru i harmonizuje z otaczającym ją krajobrazem.

To nie pierwszy koci celebryta, który skradł serca turystów. Czy Zenek dorówna popularnością Gackowi?

Zenek to nie pierwszy kot, który zaskarbił sobie sympatię turystów, przez co stał się lokalną atrakcją.



Z pewnością wielu z nas słyszało historię Gacka, który mieszkał przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. Lokalni mieszkańcy pokochali go za jego temperament oraz towarzyskie usposobienie. Stworzono o nim filmik na YouTube, który szybko stał się viralem. Niedługo po tym, o Gacku zaczęły pisać media, w tym zagraniczne tytuły takie jak "Guardian", "New York Post", "Bild".



Koci celebryta zyskał taką popularność, że stał się najwyżej ocenianą atrakcją miasta na Google Maps. Niestety sława ma swoje ciemne strony - kot był fotografowany, głaskany i zabawiany, ale jego domem wciąż pozostawała ulica. Do tego, bezustanne dokarmianie sprawiło, że kot gwałtownie przybrał na wadze, co poważnie odbiło się na jego kondycji.



Na szczęście w porę zainterweniował szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, który zabrał kota z ulicy i zadbał o jego stan zdrowia. Historia Gacka znalazła szczęśliwy finał. Kot po długich latach życia na ulicy zyskał rodzinę, która otoczyła go opieką.

Kot Gacek stał się jedną z najwyżej ocenianych atrakcji turystycznych Szczecina East News