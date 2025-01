Ciepły początek roku. Pogoda w styczniu 2025 nie przestaje zaskakiwać

Zbliżający się weekend zapowiada się dość pogodnie. Według synoptyków IMGW istnieje też spora szansa, na to, że począwszy od piątku, niebo wreszcie zacznie się rozpogadzać, a w sobotę słońce wyjrzy zza chmur w większości regionów naszego kraju.

Jednak zanim do Polski zawita słoneczna aura, czekają nas jeszcze dwa pochmurne dni. Jak informuje IMGW, czwartek przyniesie całkowite zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. Mieszkańcy południowo wschodnich rejonów kraju muszą przygotować się na opady marznące, powodujące gołoledź. Słabe opady śniegu wystąpią jedynie w górach. Z kolei temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C w obszarach podgórskich, około 3 st. C w centrum, do 5 st. C nad morzem.

Piątek przyniesie nieco większe przejaśnienia na zachodzie kraju oraz rozpogodzenia na południu. Na wschodzie, miejscami mogą wystąpić opady słabego deszczu lub mżawki. Synoptycy zapowiadają również poranne mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na krańcach południowo-wschodnich, około 3 st. C w centrum, do 7 st. C na północy.

Prognoza pogody na weekend. W niedzielę zawita do nas wiosenna aura

Koniec tygodnia zapowiada się słonecznie, a miejscami nawet wiosennie. W sobotę możemy spodziewać się słońca w większości kraju. Zachmurzenie będzie miejscami małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C w województwie lubuskim do 5 st. C na północy i południu kraju. Według synoptyków prawdopodobieństwo opadów jest dość małe.

Jeszcze cieplej będzie w niedzielę. Wówczas słupki rtęci pokażą od 4 st. C na wschodzie Polski aż po 8 st. C w województwie dolnośląskim. Z kolei w nocy temperatura minimalna utrzyma się na poziomie od -4 st.C na południowym wschodzie, po 3 st. C nad morzem.

Jaki będzie przyszły tydzień? Szansa na kolejne ciepłe dni

Ciepła i sucha aura ma szansę utrzymać się również w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Lokalnie mogą pojawiać się mgły oraz niskie chmury, jednak według synoptyków prawdopodobieństwo opadów deszczu jest dość niskie.

Pamiętajmy jednak, że w regionach, gdzie prognozowane są rozpogodzenia, noce nadal będą chłodne.

